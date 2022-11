Новата 2023 г. може да е още по-трудна

© Инвеститорите, които държат акции на най-големите технологични дружества – компанията на на Facebook Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc. и собственикът на Google Alphabet Inc., наричани с общото FAANG, може да бъдат неприятно изненадани от развитието на пазара през 2023 година.



Групата на технологичните гиганти е водеща в някои от най-големите фондове за инвестиции в ESG (екологични, социални и управленски стандарти) и са една от основните причини за слабото представяне на тези фондови през 2022 година. През последните 12 месеца индексът MSCI World Information Technology е загубил около 26%, книжата на Amazon са поевтинели с над 45%, а тези на Meta – с почти 75%



Възможно е лошата серия да не приключи с тези загуби. "Има вероятност част от проблемите в технологичния сектор да продължат и през следващата година", казва Амарачи Сири, анализатор по устойчивостта в Janus Henderson Investors, пише bloombergtv.bg.



В стремежа си към нисковъглеродни портфейли през последните няколко години много ESG инвеститори влагаха парите си в технологичните гиганти като бързо решение на екологичните си цели. И докато лихвените проценти бяха ниски, а апетитът за риск - висок, това разпределение донесе огромна възвращаемост, заради което ESG изглеждаше добре в този процес. Но сега, когато лихвените проценти са много по-високи, портфейлите на ESG, в които има голям дял технологични акции, изпитват затруднения.



Janus Henderson Investors, където проучванията на Сири ръководят инвестиционните решения в областта на ESG, изключва акциите на FAANG от своя Global Sustainable Equity Fund "от много дълго време", казва тя. И "тази стратегия се оказва доста успешна".



Фондът е спаднал с около 12% тази година, което е по-малко от половината от индекса MSCI World Information Technology. През последните три години той е надминал 93% от аналогичните фондове, според данни, събрани от Bloomberg, като за този период е нараствал с 12% годишно.



Избягването на акциите на FAANG помогна и на Premier Miton Global Sustainable Growth Fund да се представи по-добре от по-широкия пазар тази година. Решението се основаваше отчасти на оценките, както и на преценката на рисковете за растежа, каза в интервю Дънкан Гудуин, който управлява фонда за Premier Miton Investors.



"И в някои области смятахме, че някои от ESG стандартите, особено критериите за управление, не отговарят на нашия анализ", каза той.



Гудуин не изключва напълно завръщането към акциите на FAANG, но каза, че "има други области в технологичния сектор, които вероятно ни интересуват повече", като например киберсигурността.



Сири от Janus Henderson казва, че аргументите на ESG около FAANG са трудни за защита, особено ако целта е "инвестиции с положително въздействие". В случая с Meta тя каза, че фирмата "не е в състояние да определи наличието на положително въздействие" въз основа на своите критерии. Фондът очаква акциите от портфейла да генерират "поне 50% от приходите, свързани с такова въздействие, а ние не успяхме да определим такова за Meta", каза тя.



Microsoft Corp., от друга страна, отговаря на този стандарт, поради което Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund държи на компанията въпреки неотдавнашните загуби. "Когато се замисля какво би станало, ако Microsoft и всички техни продукти престанат да съществуват утре, това би нанесло огромни вреди ", каза Сири. Друга технологична акция, която се оценява добре от Janus Henderson, е Nintendo Co. Ltd.



Това е "вероятно една от най-противоречивите ни акции, но ние си свършихме работата по нея и имаше много научни данни, особено от Оксфордския университет, които сочеха, че всъщност някои от най-продаваните игри на Nintendo са наистина полезни за психичното здраве и благополучие на хората", каза тя.



"Ние не сме филантропи, ние сме инвеститори, а инвеститорите трябва да печелят пари", каза Сири. "Вярваме също, че можем да направим това, като същевременно сме устойчиви."