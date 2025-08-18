ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нова заплаха в социалните мрежи
Как работи схемата и можем ли да се предпазим?
"Често съобщенията идват от акаунти на близки или на приятели, като те самите не знаят, че профилите им са вече превзети", каза киберекспертът Християн Даскалов пред NOVA NEWS.
Даскалов обясни, че често извършителите на подобни действия присвояват даден акаунт в социалните мрежи и променят името му, а чрез съобщенията достигат до потенциални нови жертви.
"В тези съобщения има изискване да се въведе парола за акаунта. Когато извършителят стигне до всички хора от откраднатия профил се случва една масивна кражба на пароли, с които конкретен потребител няма да усети проблем веднага, но след време данните вероятно ще бъдат продадени в така наречения dark web", oбясни Даскалов.
Експертът посочи, че за да се предпазим е редно да използваме различни пароли за различните платформи, както и да докладваме по наличните официални канали при получаване на подобно съобщение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
11:41 / 18.08.2025
Калин Стоянов: Това е повече от скандално
11:42 / 18.08.2025
Концесионер: Плажуващи налитат на бой на спасителите
11:03 / 18.08.2025
Десислава Николова: Не използвайте чейндж бюра, а банки - някои в...
10:49 / 18.08.2025
НОИ с информация за пенсиите
11:43 / 18.08.2025
ИПБ: В България рискът да загинеш на пътя е 2,5 пъти по-висок от ...
10:28 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS