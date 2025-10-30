Нова пътна карта на опасните участъци в България

© В изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива (ЕС) 2008/96 относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ представя резултатите от първата цялостна оценка на безопасността на републиканските пътища в обхвата на Директивата.



Целта на процедурата е да се класифицират пътищата от гледна точка на потенциалния риск за участниците в движението, който поражда състоянието на пътните елементи и се отчетат данните за настъпилите пътнотранспортни произшествия (ПТП), след което да се дефинират препоръки за целенасочени инспекции и преки коригиращи действия. Оценката се разпростира върху всички класове републикански пътища, като са обхванати 100% от магистралите и първи клас пътища, както и около 59% от втори клас и около 20% от третокласната пътна мрежа. Общата им дължина извън населените места е около 6 900 km.



Резултатите показват, че състоянието на безопасността е неравномерно, с ясно изразени различия по клас път, регион и функционално предназначение. Автомагистралите демонстрират най-добри показатели, с най-много участъци с оценка "добро състояние“, която при тези пътища е доминираща. Пътищата първи клас са предимно в задоволително състояние, но с немалко отсечки, които са в лошо състояние. Второкласните и третокласните пътища са с най-ниски оценки. Преобладава незадоволителното и лошото състояние, а се наблюдават участъци, в които движението е силно затруднено поради множеството компрометирани пътни елементи. Видимо при управлението на пътищата се дава приоритет на високия клас и се подценява повишаването на безопасността на по-ниските класове.



Резултатите от цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа в България са представени в доклад изготвен въз основа на данните към референтната 2023 г. В доклада са разгледани основните проблеми и възможности за подобрение, с оглед на устойчивото развитие в унисон с добрите европейски и световни практики. Съгласно изискванията на Европейската комисия, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ подготви цялостна визуализация на данните, която можете да видите ТУК.