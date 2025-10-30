ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нова пътна карта на опасните участъци в България
Целта на процедурата е да се класифицират пътищата от гледна точка на потенциалния риск за участниците в движението, който поражда състоянието на пътните елементи и се отчетат данните за настъпилите пътнотранспортни произшествия (ПТП), след което да се дефинират препоръки за целенасочени инспекции и преки коригиращи действия. Оценката се разпростира върху всички класове републикански пътища, като са обхванати 100% от магистралите и първи клас пътища, както и около 59% от втори клас и около 20% от третокласната пътна мрежа. Общата им дължина извън населените места е около 6 900 km.
Резултатите показват, че състоянието на безопасността е неравномерно, с ясно изразени различия по клас път, регион и функционално предназначение. Автомагистралите демонстрират най-добри показатели, с най-много участъци с оценка "добро състояние“, която при тези пътища е доминираща. Пътищата първи клас са предимно в задоволително състояние, но с немалко отсечки, които са в лошо състояние. Второкласните и третокласните пътища са с най-ниски оценки. Преобладава незадоволителното и лошото състояние, а се наблюдават участъци, в които движението е силно затруднено поради множеството компрометирани пътни елементи. Видимо при управлението на пътищата се дава приоритет на високия клас и се подценява повишаването на безопасността на по-ниските класове.
Резултатите от цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа в България са представени в доклад изготвен въз основа на данните към референтната 2023 г. В доклада са разгледани основните проблеми и възможности за подобрение, с оглед на устойчивото развитие в унисон с добрите европейски и световни практики. Съгласно изискванията на Европейската комисия, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ подготви цялостна визуализация на данните, която можете да видите ТУК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Сериозно увеличават минималната работна заплата, а също и майчинс...
16:12 / 30.10.2025
Пак претоплиха манджата, наречена "трета лента на пътя Смолян - А...
16:17 / 30.10.2025
Възстановяват движението в участък на АМ "Тракия"
17:29 / 30.10.2025
Голяма схема: Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди л...
15:47 / 30.10.2025
Лятото се завърна в красив български град
14:31 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS