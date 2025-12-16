ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов закон: Предвижда се таван на лихвите и годишния процент на разходите
09:37
© Фокус
Таван на лихвите и Годишния процент на разходите по потребителски кредити предвижда нов Закон за потребителския кредит, качен за обществено обсъждане.

Те предвиждат Годишният процент на разходите по кредита да не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в евро и във валута, определена с постановление на Министерския съвет.  

Общите разходи, ако кредитът трябва да бъде погасен в срок до три месеца, не могат да бъдат по-високи от:

– 20% от главницата на кредита, който трябва да бъде погасен в срок от един месец;

– 30% от главницата, ако кредитът трябва да бъде погасен в срок от три месеца.

Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, пише още в законопроекта.

Видът, размерът и действието, за което се събират такси и/или комисиони, трябва да бъдат ясно и точно определени в договора за потребителски кредит.

Ограничава се рекламата на потребителски кредити. Всяка такава реклама трябва да съдържа ясно и видимо предупреждение, че вземането на кредит струва пари, чрез използване на израза "Внимание ! Вземането на кредит струва пари“ или друг подобен израз.

Този закон ще важи вече за по-големи суми - договори за потребителски кредити, чийто общ размер не надвишава 100 000 EUR, или равностойността им в друга валута по курса на Българската народна банка към датата на сключване на договора, пише . Ще важи и за заеми, чийто общ размер надвиша максималния, но които не са обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот. Тук ще попадат и договорите за кредит под формата на овърдрафт, както и на свръховърдрафт.  Регулациите ще важат и за заеми, които се изплащат разсрочено или по друг начин на погасяване на задължение, когато потребителят вече е в неизпълнение или е вероятно да изпадне в неизпълнение.

Забранява се прилагане на обвързващи практики, например продажби на задължителна застраховка за защита на плащанията с кредит.

Същевременно, законопроектът допуска предлагането или сключването на договор за кредит в пакет с други отделни финансови продукти или услуги, при което договорът за кредит се предлага на потребителя и отделно, но не непременно при същите условия.

Въвежда се забрана за сключване на споразумение с потребителите за закупуване на допълнителни услуги чрез опции по подразбиране, предварително отметнати полета, бездействие или мълчаливо съгласие на потребителя.

Въвеждат се изисквания за отговорно кредитиране, включващи задължение за кредитните посредници и за кредиторите да действат честно, справедливо, прозрачно и професионално и да вземат предвид правата и интересите на потребителите, както и свързаните с това изисквания по отношение на възнаграждението, знанията и уменията на служителите на кредиторите и кредитните посредници.

Законопроектът предвижда по-строги изисквания за оценка на кредитоспособността на потребителите, съгласно които оценката на кредитоспособността трябва да отчита интереса на потребителя и да се основава само на необходима и пропорционална информация за приходите и разходите на потребителя и за други финансови и икономически обстоятелства. Личните данни, събрани за оценка на кредитоспособността, не следва да надвишават строго необходимото за извършване на такава оценка.

Разпоредбите на законопроекта предвиждат, че кредитът се предоставя на потребителите само когато резултатът от оценката на кредитоспособността показва, че задълженията, произтичащи от договора за кредит, могат да бъдат изпълнени по начина, предвиден в договора. Когато оценката на кредитоспособността се основава на автоматизирана обработка, включително и профилиране, потребителят има право да поиска и получи човешка намеса от страна на кредитора, съдържателно обяснение на оценката на кредитоспособността, да изрази своята гледна точка и да може да оспори оценката на кредитоспособността.

Въвежда се изискване за регистрация за кредитните посредници за потребителски кредит и за част от кредиторите, които не са обхванати от изискване за регистрация. Целта е да се ограничи безотговорното кредитиране и ще защити уязвимите потребители, като същевременно ще осигури стабилна и устойчива бизнес среда. В тази връзка, е необходимо усъвършенстване на нормативната уредба с цел създаване на ясен и ефективен режим за разрешение, регистрация и контрол на всички кредитни посредници за предоставяне на потребителски кредит и на лицата, предоставящи потребителски кредит, които до момента не са обхванати от такъв режим.







