Нов пътен знак се появява по европейските пътища

© През юни високопоставен испански правителствен министър одобри промяна в националните общи правила за движение по пътищата, която актуализира системата на пътните знаци в страната, в сила от 2003 г. Промените включват нови пътни знаци с цел подобряване на безопасността на движението и модифициране на други, които вече не се използват.



Но разбира се, новите знаци също пораждат подозрения сред шофьорите, които виждат възможност за увеличаване на контролите и глобите. Това е случаят с един от новите знаци, който Дирекцията за движение по пътищата (DGT) обяснява на шофьорите тази седмица чрез социалните мрежи.



Това е новият знак S991f, досега до голяма степен непознат. "Той показва наличието на устройство за контрол на минималната дистанция между превозните средства на дадено място или участък от магистрала или път с две платна в едната посока“, обяснява DGT. DGT информира, че "допълнителна информация може да бъде добавена към горните или долните подзнаци“.



Несъобразяването с безопасната дистанция между два автомобила се счита за сериозно нарушение, което може да доведе до глоба от 200 евро и отнемане на четири точки от шофьорската книжка. Но разбира се, няма фиксирана безопасна дистанция и шофьорите нямат начин да знаят на какво разстояние се намират от другото превозно средство.



Новият знак на DGT обяснява, че устройствата ще могат да измерват разстоянието между автомобилите по даден участък от магистрала или път с две платна, за да се осигури "минимално разстояние“. Целта е да се намали рискът от челен удар отзад, една от най-честите причини за пътни инциденти.



Значи, ще бъде ли глобен всеки, който не спазва това минимално разстояние? Това е притеснението на шофьорите, тъй като социалните мрежи са пълни с коментари, поставящи под въпрос ефективността на тези мерки. Здравият разум подсказва да не се приближавате твърде близо до автомобила отпред, но на какво разстояние може да бъдете глобен? А ако друг автомобил ме изпревари и се приближи много близо до моята кола?



Това са въпросите, оставени от потребителите на сайта на DGT, които се шегуват за необходимостта да носят линийка в колата, за да знаят на какво разстояние се намират от автомобила отпред. Повдигнати са и притеснения как устройствата ще измерват разстоянието в задръствания, когато автомобилите са много близо един до друг и движението е блокирано.



Знакът включва изображение, показващо минималното разстояние за всеки случай, и ще има нов дизайн, за да предупреждава за електронното засичане на неспазването му.



Въпреки че няма официални индикации за въвеждане на подобен знак в България в близко бъдеще, теоретично това е възможно, ако се осигурят необходимите технически и законодателни условия. Ако България реши да модернизира системата си и да използва електронен контрол на дистанцията, този знак или негов вариант може да се появи.