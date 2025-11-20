ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов начин на изписване на валутните табла от 1 януари 2026 г.
"Като компания, за която прозрачността е основен принцип, ние от Tavex започваме да разясняваме отрано предстоящата промяна, за да могат нашите клиенти да бъдат напълно спокойни и добре подготвени за обмена на валута след 1 януари 2026 г.“, посочва Макс Баклаян от Tavex.
КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ?
До момента валутните табла в България изписват курса по логиката:
"1 чужда валута = колко лева струва“
От 1 януари 2026 г. логиката става:
"1 евро = колко единици чужда валута получавам“
Това е моделът, който се използва в цялата еврозона и който, според нагласите на участниците на финансовия пазар, се очаква да бъде възприет и в България.
ЗАЩО СЕ НАЛАГА ТАЗИ ПРОМЯНА?
Промяната следва логиката, по която функционира еврозоната. Еврото е базовата валута за всички страни, които го използват, а Европейската централна банка публикува всички официални валутни курсове спрямо 1 EUR.
Това осигурява:
- единна отправна точка за всички валути,
- по-лесно сравнение между тях,
- по-висока прозрачност за потребителите,
- улеснение за бизнеса,
- по-ефективен финансов контрол.
Всички държави, които са се присъединили към еврозоната преди България – като Хърватия, Латвия, Литва и Естония – вече използват този модел.
"Към момента няма официално становище от държавните институции в България относно точния формат на изписване. Въпреки това нагласата на всички участници на финансовия пазар е да се придържат към вече установената европейска практика, в синхрон с правилата и техническите стандарти на Европейската централна банка“, допълва Макс Баклаян.
ЗАЩО МОЖЕ ДА Е ОБЪРКВАЩО?
Две промени се случват едновременно:
- преминаване от лев към евро, и
- смяна на логиката на изписване – от "1 чужда валута = лева“ към "1 евро = чужда валута“.
Двата модела изглеждат различно визуално, но реалната стойност на сделките не се променя. Променя се единствено подходът, според който курсът се показва.
