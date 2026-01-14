ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов куриер стартира ударно през пролетта на българския пазар
Компанията заявява амбицията си да предложи съвсем различна услуга, конкурентна на световно ниво, като комбинира логистика, софтуер и партньорски модел. В основата са хората и качеството: PIGEON express привлича експерти с дългогодишен опит в логистиката и куриерските услуги, както от българския, така и от европейския пазар. Това позволява услугата да бъде изградена по модерни практики – без "наследени“ ограничения и без остарели процеси.
Компанията стартира напролет със 100% национално покритие във всички областни градове на страната – с 3000+ локъра, 500+ офиси и пунктове и 500+ мобилни куриери. Доставката на пратките ще бъде 24/7, като това ще е принципът и на работата на офисите и куриерите – 7 дни в седмицата. Работното време също няма да се ограничава в установените практики до 18:00 часа, тъй като анализите ни показват, че 35% от пратките се търсят след този час.
PIGEON express стъпва на ясни принципи:
Иновативност и прозрачност – клиентът има информация и контрол върху доставката.
Общ успех – отношенията с бизнеса и коректното отношение към всеки клиент са водещи.
Фокус върху удобството – услугата е съобразена с реалния ритъм на хората и онлайн търговията.
Данните от потребителското поведение са показателни: значителна част от пратките се търсят след 18:00 ч., а на пазара все още малко компании предлагат доставки в неделя и по празници. Именно тук PIGEON express позиционира една от ключовите си разлики – работа 7 дни в седмицата, включително неделя и празници.
Какво предлага PIGEON express?
Услугата е организирана около три основни направления, които могат да се комбинират според нуждите на клиента и бизнеса:
1) Интелигентни локъри (Автоматична пощенска станция) – достъп 24/7
Локърите дават възможност пратките да се получават и изпращат без опашки, в избран от клиента момент, включително вечер и в неделя. Управлението е през специално създадено мобилно приложение, с автоматизирани процеси и уведомления.
Основни ползи:
Бърз достъп до пратки – получаване/изпращане без чакане.
Удобство 24/7 – локърите са винаги достъпни.
Автоматизация – процесът е организиран така, че да не изисква допълнителен персонал.
Сигурност и проследяване – информация в реално време и известия.
Надежден начин за пазаруване – бързо, лесно и безопасно.
Компанията работи с ясни параметри: максималното тегло на пратка в АПС е 50 кг, като са предвидени различни размери клетки (малка/средна/голяма), съобразени с изискванията за автоматизирано обслужване.
2) Офиси и пунктове – помощ на място и удобни локации
За клиентите, които предпочитат обслужване на място, PIGEON express развива офиси и пунктове в ключови населени места. Целта е достъпност, съдействие при нужда и гъвкавост при изпращане и получаване на пратки.
Ползи:
Консултации и съдействие при изпращане/получаване.
Леснодостъпни локации за ежедневни доставки.
Комбинация с локъри и мобилни куриери в една платформа.
3) Мобилни куриери – доставка до адрес, включително по празници
Мобилните куриери допълват мрежата с доставка до адрес, оптимизирана чрез маршрути и организация до последния километър. Така клиентът може да избере най-подходящия вариант – локър, офис/пункт или доставка с куриер.
Ползи:
По-бързи доставки чрез оптимизирани маршрути.
Гъвкав избор на време и място за доставка.
Работа в неделя и по празници, когато това е критично за клиентите и онлайн търговците.
Предимства за крайния клиент (B2C)
PIGEON express поставя потребителското преживяване в центъра на модела:
Удобство – "бързо, лесно и близо до вас“.
Сигурност и проследяване – видимост и контрол в реално време.
Достъпност – локъри и обекти на ключови места, винаги наблизо.
По-малко стрес, повече контрол – ясни процеси, автоматизация и избор.
Какво отличава PIGEON express на пазара
Компанията обобщава отличителните си предимства в няколко направления:
Гъвкавост за клиента – получаване лично, от локър или с куриер.
Надеждност – възможност за обслужване и в неделя, и по празници.
Модерни технологии – мобилно приложение, автоматизация и проследяване в реално време.
Мрежа и достъпност – гъста система от АПС, офиси/пунктове и мобилни куриери, интегрирани в една платформа.
Еко и устойчивост – намаляване на емисиите чрез гъста мрежа от АПС, оптимизирани маршрути и устойчиви решения.
Ценообразуване – фокус върху достъпни тарифи и икономични доставки до АПС.
Партньорство с бизнеса: предвидимост и коректност
За търговците и корпоративните клиенти PIGEON express акцентира върху партньорски подход и ясно обслужване – от удобни локации и по-дълго работно време до проследимост и стандартизирани процеси. Компанията заявява, че отношенията с бизнеса и клиентите са ключов приоритет, включително коректно отношение към всеки ползвател на услугата.
PIGEON express стартира ударно през пролетта с план за динамично разширяване на мрежата и услугите. Моделът обединява локъри 24/7, офиси и пунктове, мобилни куриери и технология, за да предложи доставка, която отговаря на съвременните очаквания за бързина, удобство и прозрачност.
Компанията изгражда национална мрежа във всички областни градове със 100% покритие , която достига всеки град и квартал – за да получават клиентите пратките си бързо, удобно и сигурно.
Покритие:
3 000+ локъра в страната
500+ офиса и пунктове
500+ мобилни куриери
