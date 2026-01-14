ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нов куриер стартира ударно през пролетта на българския пазар
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:13Коментари (0)388
©
През пролетта на българския пазар стартира PIGEON express –  куриерска компания, която изгражда национална мрежа от интелигентни локъри , модерни куриерски обекти и мобилни куриери, съобщиха от компанията за Plovdiv24.bg. Фокусът е върху удобството на клиента, технологиите и коректното партньорство с бизнеса – така, че доставката да се случва бързо, прозрачно и в часове, които реално са удобни за хората.

Компанията заявява амбицията си да предложи съвсем различна услуга, конкурентна на световно ниво, като комбинира логистика, софтуер и партньорски модел. В основата са хората и качеството: PIGEON express привлича експерти с дългогодишен опит в логистиката и куриерските услуги, както от българския, така и от европейския пазар. Това позволява услугата да бъде изградена по модерни практики – без "наследени“ ограничения и без остарели процеси.

Компанията стартира напролет със 100% национално покритие във всички областни градове на страната – с 3000+ локъра, 500+ офиси и пунктове и 500+ мобилни куриери.  Доставката на пратките ще бъде 24/7, като това ще е принципът и на работата на офисите и куриерите – 7 дни в седмицата.  Работното време също няма да се ограничава в установените практики до 18:00 часа, тъй като анализите ни показват, че 35% от пратките се търсят след този час.

PIGEON express стъпва на ясни принципи:

Иновативност и прозрачност – клиентът има информация и контрол върху доставката.

Общ успех – отношенията с бизнеса и коректното отношение към всеки клиент са водещи.

Фокус върху удобството – услугата е съобразена с реалния ритъм на хората и онлайн търговията.

Данните от потребителското поведение са показателни: значителна част от пратките се търсят след 18:00 ч., а на пазара все още малко компании предлагат доставки в неделя и по празници. Именно тук PIGEON express позиционира една от ключовите си разлики – работа 7 дни в седмицата, включително неделя и празници.

Какво предлага PIGEON express?

Услугата е организирана около три основни направления, които могат да се комбинират според нуждите на клиента и бизнеса:

1) Интелигентни локъри (Автоматична пощенска станция) – достъп 24/7

Локърите дават възможност пратките да се получават и изпращат без опашки, в избран от клиента момент, включително вечер и в неделя. Управлението е през специално създадено мобилно приложение, с автоматизирани процеси и уведомления.

Основни ползи:

Бърз достъп до пратки – получаване/изпращане без чакане.

Удобство 24/7 – локърите са винаги достъпни.

Автоматизация – процесът е организиран така, че да не изисква допълнителен персонал.

Сигурност и проследяване – информация в реално време и известия.

Надежден начин за пазаруване – бързо, лесно и безопасно.

Компанията работи с ясни параметри: максималното тегло на пратка в АПС е 50 кг, като са предвидени различни размери клетки (малка/средна/голяма), съобразени с изискванията за автоматизирано обслужване.

2) Офиси и пунктове – помощ на място и удобни локации

За клиентите, които предпочитат обслужване на място, PIGEON express развива офиси и пунктове в ключови населени места. Целта е достъпност, съдействие при нужда и гъвкавост при изпращане и получаване на пратки.

Ползи:

Консултации и съдействие при изпращане/получаване.

Леснодостъпни локации за ежедневни доставки.

Комбинация с локъри и мобилни куриери в една платформа.

3) Мобилни куриери – доставка до адрес, включително по празници

Мобилните куриери допълват мрежата с доставка до адрес, оптимизирана чрез маршрути и организация до последния километър. Така клиентът може да избере най-подходящия вариант – локър, офис/пункт или доставка с куриер.

Ползи:

По-бързи доставки чрез оптимизирани маршрути.

Гъвкав избор на време и място за доставка.

Работа в неделя и по празници, когато това е критично за клиентите и онлайн търговците.

Предимства за крайния клиент (B2C)

PIGEON express поставя потребителското преживяване в центъра на модела:

Удобство – "бързо, лесно и близо до вас“.

Сигурност и проследяване – видимост и контрол в реално време.

Достъпност – локъри и обекти на ключови места, винаги наблизо.

По-малко стрес, повече контрол – ясни процеси, автоматизация и избор.

Какво отличава PIGEON express на пазара

Компанията обобщава отличителните си предимства в няколко направления:

Гъвкавост за клиента – получаване лично, от локър или с куриер.

Надеждност – възможност за обслужване и в неделя, и по празници.

Модерни технологии – мобилно приложение, автоматизация и проследяване в реално време.

Мрежа и достъпност – гъста система от АПС, офиси/пунктове и мобилни куриери, интегрирани в една платформа.

Еко и устойчивост – намаляване на емисиите чрез гъста мрежа от АПС, оптимизирани маршрути и устойчиви решения.

Ценообразуване – фокус върху достъпни тарифи и икономични доставки до АПС.

Партньорство с бизнеса: предвидимост и коректност

За търговците и корпоративните клиенти PIGEON express акцентира върху партньорски подход и ясно обслужване – от удобни локации и по-дълго работно време до проследимост и стандартизирани процеси. Компанията заявява, че отношенията с бизнеса и клиентите са ключов приоритет, включително коректно отношение към всеки ползвател на услугата.

PIGEON express стартира ударно през пролетта с план за динамично разширяване на мрежата и услугите. Моделът обединява локъри 24/7, офиси и пунктове, мобилни куриери и технология, за да предложи доставка, която отговаря на съвременните очаквания за бързина, удобство и прозрачност.

Компанията изгражда национална мрежа във всички областни градове със 100% покритие , която достига всеки град и квартал – за да получават клиентите пратките си бързо, удобно и сигурно.

Покритие:

3 000+ локъра в страната

500+ офиса и пунктове

500+ мобилни куриери







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Млада мениджърка: Кога сте плащали 2 евро (или близо 4 лева) за б...
15:00 / 14.01.2026
Първи случай на чикунгуня е регистриран в България
14:24 / 14.01.2026
Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски
13:37 / 14.01.2026
Пеевски откри нова експозиция в кабинета си - "Музей на Сглобката...
13:19 / 14.01.2026
Правителството одобри над 66 млн. евро
14:26 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:16 / 13.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Борба за почистването на Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: