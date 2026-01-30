ИЗПРАТИ НОВИНА
Нотариусите: Премахването на таксата при прехвърляне на МПС създава голям риск за гражданите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:31
©
Във връзка с появилите се в публичното пространство, включително и от трибуната на Народното събрание, изявления на народния представител от ПП–ДБ Йордан Иванов относно внесения от него законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, Нотариалната камара на Република България изразява сериозно безпокойство от предлаганите промени.

Законопроектът предвижда отпадане на нотариалната такса и на задължителната нотариална заверка при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства. При представянето на инициативата си в парламента вносителят аргументира предложението с твърдението, че темата засяга стотици хиляди граждани годишно и създава значителна административна тежест за бизнеса.

Според него предлаганата промяна цели "модернизиране“ на процедурата по прехвърляне на автомобили по европейски образец, като бе заявено, че България е единствената държава, в която подобна сделка задължително преминава през нотариус. В този контекст нотариалната такса бе представена като излишна, а МВР и КАТ бяха призовани да поемат изцяло процеса, като прехвърлянето на собствеността да се извършва само с обикновен писмен договор.

От Нотариалната камара припомнят, че още през 2017 г. с промяна в закона беше въведен електронен обмен на информация между Министерството на вътрешните работи и нотариусите при сделки с моторни превозни средства. Този механизъм значително намали административната и регулаторната тежест, като същевременно осигури незабавно и достоверно отразяване на всяка промяна в собствеността. В резултат се повиши правната сигурност при сделките с автомобили и се създадоха реални гаранции срещу измами с вещи, които за голяма част от българските граждани представляват съществена икономическа стойност.

Нотариусите подчертават, че при изповядване на сделка те извършват цялостна правна и фактическа проверка както на страните, така и на превозното средство, и носят пълна имуществена отговорност за събирането и внасянето на дължимите данъци в полза на държавата и общините. Именно тази концентрация на проверки и отговорности в едно лице позволява прехвърлянето на собствеността да се случва бързо, законосъобразно и с минимален риск за добросъвестните участници в сделката.

От Камарата обръщат внимание и на факта, че действащият ред е важен елемент от превенцията на тежки престъпления, свързани с използването на моторни превозни средства. В миналото липсата на навременна информация за реалния собственик е водела до ситуации, при които отговорността за незаконни действия е била търсена от лица, които вече са се разпоредили с автомобила си. Сегашният модел практически елиминира подобни рискове чрез незабавното отразяване на промените в собствеността.

Според Нотариалната камара премахването на нотариалната заверка няма да доведе до реално облекчаване на гражданите, а напротив ще създаде предпоставки за правна несигурност, заобикаляне на закона и укриване на данъчни задължения. Наред с това ще се наложи държавата да изгради нов административен капацитет за поемане на дейности, които в момента се извършват ефективно от нотариусите, което неминуемо ще увеличи публичните разходи и ще прехвърли допълнителна тежест върху гражданите и бизнеса.

От Камарата подчертават, че нотариусите не представляват лоби, а упражняват публични функции, възложени им от държавата, при ясна отговорност и строг контрол. По думите им изземването на тези функции не означава тяхното премахване, а прехвърлянето им към други субекти, което ще бъде за сметка на правната сигурност и обществения интерес.







От девет кладенеца вода ще донесат само и само да не им отпадне тази сигурна хранилка Как в другите страни си купуваш кола само с договор на хвърчащ лист без излишни такси и таксички
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

