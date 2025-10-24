ИЗПРАТИ НОВИНА
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:31
©
България е сигурна среда за недвижимите имоти, но останаха много недовършени неща, за които държавата трябва да се погрижи. Например – уязвимите лица.

Нотариусът защитава интересите на клиентите си. Той носи лична, но неограничена по обем отговорност, затова трябва да бъде изключително внимателен. В последните 15 години няма осъден за злоупотреби нотариус, разказва пред БГНЕС Димитър Танев, бивш председател на Нотариалната камара в България, който работи като нотариус вече над 35 години.

"В последните 15 години няма нито един осъден за престъпление нотариус. Работата на всяка кантора е да защитава правата на клиентите, независимо дали става въпрос за пенсионерка от "Люлин“ или за богат бизнесмен. Нотариусът постоянно следи промените в законите и организира своята работа в интерес на клиентите и на закона“, допълва Танев.

Танев подчертава, че остават недовършени въпроси като защитата на уязвимите лица – пълнолетни, които поради различни причини не могат да се грижат сами за имуществото си. Идеята е създаването на регистър на уязвимите лица, чрез който те да определят кой има право да ги упълномощава при сделки с имоти, а роднини или съседи да могат да дават съгласие или несъгласие.

Но най-големият проблем, според Танев, е друг: всеки гражданин може да се сдобие с чужди документи за собственост на друг човек.

"От Агенцията по вписвания можете да получите нотариалния акт на всеки – с всички лични данни вътре: ЕГН, адрес, банкова сметка и други. Хората дори не знаят, че това е възможно. Тази практика я няма никъде в ЕС. Имотният регистър не трябва вече да бъде публичен, защото хора с лоши намерения виждат в това цяла ниша за извършване на престъпления“, възмущава се Танев.

Други проблеми включват придобиването на имоти по давност, където сделката зависи изцяло от показанията на свидетелите.

По отношение на модернизацията, нотариусите вече вървят към дигитализация. Още през 2009 г. е въведена специална информационна система, втората в Европа. Сега обаче чуждестранните колеги извършват дистанционни и електронни нотариални заверки чрез видеоконференция, което позволява подписването и вписването да се извършват изцяло електронно. Танев подчертава:

"Нотариусът не може да изостава от нуждите на хората и бизнеса, а дистанционното удостоверяване трябва да бъде въведено и в България.“







