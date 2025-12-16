ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Полетите до полската столица ще се изпълняват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и неделя. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията.
Новият маршрут от България до Полша е в продължение на стратегическото решение на Wizz Air да възобнови своята база на летище Модлин във Варшава. С добавянето на новия маршрут, авиокомпанията ще предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от София.
Варшава е една от най-динамичните и бързоразвиващи се европейски столици, която днес впечатлява както с богата история, така и със своето модерно развитие. Старият град на Варшава е включен в списъка на ЮНЕСКО и предлага възможности за романтични разходки до впечатляващи забележителности, сред които и Кралския замък. От друга страна модерната част на града привлича с архитектура и футуристични музеи като Двореца на културата и науката. Полската столица е идеалната дестинация както за бизнес пътувания, така и за културни обиколки, шопинг и вълнуващи градски почивки.
"С откриването на директната линия София – Варшава (Модлин) правим още една конкретна крачка към по-добра свързаност между България и Полша и улесняваме туристическите и бизнес пътуванията до един от най-динамично развиващите се икономически центрове в Централна Европа. Новият маршрут дава на българските пътници директна връзка за дълги уикенд почивки и кратки работни визити. Стартирането на линията е част от стратегията ни за растеж в региона, включително възобновяването на базата ни на летище Модлин и последователното разширяване на възможностите за пътуване в двете посоки. Инвестициите ни в млада флотилия, оперативна устойчивост и подобрено клиентско изживяване – част от програмата Customer First Compass – ни позволяват през 2026 г. да продължим да предлагаме достъпни и надеждни възможности за пътуване“, сподели Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търговец: Рискувам санкции за липса на евромонети въпреки опитите...
11:13 / 16.12.2025
Проблеми с купуването на билети от БДЖ днес
10:28 / 16.12.2025
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специалн...
10:28 / 16.12.2025
Доц. Кунчев: Ще има грипна ваканция
09:56 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и...
10:02 / 16.12.2025
Практични съвети за плавен преход от лев към евро
09:37 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS