|Нинова за държавните имоти: И правителство, и президент крещят "Дръжте крадеца"
И допълни: "И правителство, и президент крещят: “дръжте крадеца". Този път и двете страни са прави, защото и двете крадоха. По време на служебния кабинет на Радев остро го критикувах, че разпродават ценни активи на приближени хора. Поставих въпроса и в парламента! Включително на парламентарен контрол с факти за скандални продажби. Тогава обрах много негативи задето нападам "добрия" президент. Бях права, защото беше истина. Времето го доказа! За правителствата на Борисов е безпределно ясно. Десет години се боря с модела ГЕРБ и до ден днешен твърдя, че Борисов е злото за България.
По думите и днес двете страни на една и съща монета разиграват поредния театър за наивници.
"Който иска да им вярва - негова си работа. На когото му харесва да го лъжат, докато му крадат парите от джоба - пак негова си работа. Който иска обаче, нека гледа критично и обективно фактите и документите. С времето ще се убедите, че Борисов и Радев не са алтернатива един на друг. Това са двете лица на една и съща монета. От лични наблюдения ви казвам: това, което разиграват Радев и Борисов днес е договорен мач. Правят го, за да не допуснат трети алтернативен път за развитие на страната. А той е възможен. Път за мислещи и милеещи за България, за семействата си и за собствеността хора. За едно по-справедливо, честно и прогресивно общество", пише още Нинова.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
