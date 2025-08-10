ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нинова за държавните имоти: И правителство, и президент крещят "Дръжте крадеца"
Автор: ИА Фокус 15:03Коментари (0)413
© Булфото
"Решението за продажба на 4400 държавни имоти абсолютно основателно нажежи страстите в стил: корупцията ми е по-малка от корупцията ти. Това написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

И допълни: "И правителство, и президент крещят: “дръжте крадеца". Този път и двете страни са прави, защото и двете крадоха. По време на служебния кабинет на Радев остро го критикувах, че разпродават ценни активи на приближени хора. Поставих въпроса и в парламента! Включително на парламентарен контрол с факти за скандални продажби. Тогава обрах много негативи задето нападам "добрия" президент. Бях права, защото беше истина. Времето го доказа! За правителствата на Борисов е безпределно ясно. Десет години се боря с модела ГЕРБ и до ден днешен твърдя, че Борисов е злото за България.

По думите и днес двете страни на една и съща монета разиграват поредния театър за наивници.

"Който иска да им вярва - негова си работа. На когото му харесва да го лъжат, докато му крадат парите от джоба - пак негова си работа. Който иска обаче, нека гледа критично и обективно фактите и документите. С времето ще се убедите, че Борисов и Радев не са алтернатива един на друг. Това са двете лица на една и съща монета. От лични наблюдения ви казвам: това, което разиграват Радев и Борисов днес е договорен мач. Правят го, за да не допуснат трети алтернативен път за развитие на страната. А той е възможен. Път за мислещи и милеещи за България, за семействата си и за собствеността хора. За едно по-справедливо, честно и прогресивно общество", пише още Нинова.


Още по темата: общо новини по темата: 323
10.08.2025 Христо Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 държавни имота за
година
10.08.2025 Обещано-изпълнено. Само 23 лева за ток на месец
10.08.2025 Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
06.08.2025 "Магазин за хората" ще има 3-ма шефа, първият обект отваря в Пловдив наесен
06.08.2025 Официално: Създават "Магазин за хората"
05.08.2025 Запрянов: Правителството ускорява модернизацията на въоръжените сили до 2030
г.
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Много сериозно недоволство срещу обявените промени след 7 клас
13:46 / 10.08.2025
Ето какво идва утре
12:25 / 10.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:02 / 10.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава при връщане на ресто
12:11 / 10.08.2025
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Б...
12:07 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: