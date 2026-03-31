Николета Лозанова изрази мъката за смъртта на свекър си Борислав Михайлов чрез стори в личния си Instgram профил.
"Искам да те запомня завинаги така - усмихнат. Борислава (детето на Николета Лозанова и Николай Михайлов) носи твоето име... и носи твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш с нас. Завинаги", написа тя.
Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, легендарният капитан на националния отбор на България напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.
Михайлов е една от най-емблематичните фигури за българския национален отбор със 102 мача за представителния ни тим и най-успешният вратар в историята на родния футбол. С основен принос за големите успехи на поколението, стигнало до бронзовите медали от Световното първенство в Съединените щати през 1994 година.
Николета Лозанова: Всеки път, като погледна Борислава, виждам теб
Още по темата
/
Още от Други
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.