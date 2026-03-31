Николета Лозанова изрази мъката за смъртта на свекър си Борислав Михайлов чрез стори в личния си Instgram профил.

"Искам да те запомня завинаги така - усмихнат. Борислава (детето на Николета Лозанова и Николай Михайлов) носи твоето име... и носи твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш с нас. Завинаги", написа тя.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, легендарният капитан на националния отбор на България напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Михайлов е една от най-емблематичните фигури за българския национален отбор със 102 мача за представителния ни тим и най-успешният вратар в историята на родния футбол. С основен принос за големите успехи на поколението, стигнало до бронзовите медали от Световното първенство в Съединените щати през 1994 година.