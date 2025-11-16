ИЗПРАТИ НОВИНА
Николай Василев с тежка критика пред "Фокус"
Автор: Цоня Събчева 20:21
©
Очевидно проектобюджетът за 2026 г. ще бъде приет от мнозинството само заради партийната дисциплина, а не защото 100 и няколко депутата го харесват. Досега не съм чул някой да го харесва. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката в три последователни правителства Николай Василев в предаването "Метроном" по Радио "Фокус".

"Бюджетът си е турболевичарски, популистки, прахоснически, в него няма никакви политики, никакви идеи, никакви реформи. За мен е едно изненадващо голямо разочароване", каза той.

Василев категорично не е съгласен с вчерашното изказване на премиера Росен Желязков, според когото през бюджета за следващата година България ще премине към еврото без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите. "Колкото е по-голям дефицитът, а той е огромен, колкото е по-голям дългът, а той е огромен, и колкото са по-големи държавните разходи, те също са огромни, толкова по-висока ще е инфлацията. Всъщност единственият източник на инфлация в държавата са големите държавни разходи и постоянно увеличаващите се заплати в публичния сектор и социални разходи до безкрай. Това е източника на инфлацията и всъщност този бюджет вдига инфлацията", подчерта бившият вицепремиер.

По думите му размерът на разходите в проектобюджета е нечуван като процент от БВП за целия преход, който е вече 36 години. 

Освен това Николай Василев не подкрепя 3-процентовия дефицит. "Не трябва да има дефицити ни най-малко, защото годините са добри в момента. В момента нямаме пандемия, няма природно бедствие или мигрантска вълна, няма война. Каква е причината година след година след година ние да издънваме разходите и дефицита?", запита той.

"Нашето общество последните години работи единствено за да плаща все по-големи и по-големи социални разходи, и все по-големи заплати и бонуси в публичния сектор. Други теми в държавата няма. Магистралите няма да се построят, нали? Някакви мостове да сме построили, тунели, нищо забележително в държавата не се случва, но заплати и бонуси се раздават", заяви бившият министър на икономиката.


