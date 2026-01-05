ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от България за еврозоната
"България най-после по всички показатели е член на клуба на първокласните европейски държави. Шенген в комбинацията с еврозоната е много силно оръжие, което ще направи България по-богата, по-уважавана, по-успешна в следващите десетки години. Това важи и за хората, които са все още са скептични към темата и техните деца и внуци, които някой ден няма да помнят друго и няма да знаят, че има нещо различно от това България да бъде като останалите в Европа“, коментира той.
"Държавите, които отдавна влязоха в еврозоната – като Словакия, Прибалтика, Словения… Хърватия е последната, и те в началото също на 5 януари може да са имали някакви леки сътресения или съмнения, но на 5 февруари след това или години по-късно са забравили за тези неща. Сега с усмивка се чувстват по-успешни, цивилизовани. Никакви големи проблеми не са се случили в тези държави. Напротив, Хърватия, където бях преди няколко седмици за последен път, се радва на рекордни туристически сезони, на огромен ръст на заплатите - един от най-високите в Европа за последните години заедно с България. И на по-добър футболен отбор, разбира се“, посочи икономистът.
"Много дълго време, много дълги години изгубихме, но никоя държава не е била по-подготвена от България, защото само ние влязохме с толкова дълъг - 28 години и половина валутен борд, който работеше изключително добре, може би в световния мащаб най-добре. Българите отдавна са свикнали с еврото, отдавна пътуват, учат, работят“, заяви Николай Василев.
По думите му евентуално поскъпване на цените е "една вечна митология".
"И се вярва на тези легенди - и за Хърватия, че там имало някаква страшна инфлация. А за последните няколко години инфлацията в Хърватия е 3-4% за няколко години. Тя е по-ниска отколкото беше в Хърватия, преди да се влезе в еврозоната", коментира той и допълни, че от 28 години - откакто имахме валутен борд, няма нито една година, през която заплатите да не са растели по-бързо от инфлацията. Според него - "и тази година ще бъде такава".
Николай Василев очаква "двуцифрен ръст на заплатите, с малка инфлация" през 2026 година.
