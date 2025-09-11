ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Николай Попов: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете си целия свят
Бащата на момичето, Николай Попов, сподели емоционално послание в социалните мрежи, в което описва последните моменти на Сияна и трагедията, която е сполетяла семейството му.
"Днес Сияна трябваше да навърши 13 год….остава тишината. На тази дата преди 13 год. държах в ръцете си целият свят. Само преди година се радвахме на порасналото си момиче. Днес има само спомени…"
"Дете на 12 години. Можете ли да си представите? Да умираш. Да знаеш, че умираш. Да чувстваш как секундите се изнизват от тялото ти. В ръцете на човек, който би дал живота си, само за да ти подари още един дъх“, пише той.
Сияна загина в катастрофа, когато тир се обърна върху колата на баба ѝ и дядо ѝ. Според баща ѝ, водачът на тежкотоварния автомобил не е оказал помощ, а трагедията остава пример за последствията от бързането и безотговорността на пътя.
"Всеки ден едно дете умира. Едно семейство забравя защо да диша. Деца са смазани по асфалта, а после всички казват "инцидент“. Но това не са инциденти. Това е цената на алчността и илюзията, че животът ни принадлежи завинаги“, пише Попов.
В посланието си бащата призовава обществото да осъзнае колко крехък е животът, да се грижи за близките си и да бъде мил и внимателен към другите. "Да обичаш сега — не утре, не по-късно. Преди ковчегът да се затвори“, завършва той.
Трагедията на Сияна е болезнено напомняне за всеки, че един миг може да промени живота завинаги и че цената на безотговорността понякога е непоправима.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 131
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 ...
12:12 / 11.09.2025
Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"
11:47 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продъл...
11:33 / 11.09.2025
Проф. Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама ...
10:40 / 11.09.2025
Полина Тоскова: Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023...
10:11 / 11.09.2025
Прогноза: Българските заплати ще нараснат до 3300 евро след присъ...
10:45 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS