Николай Младенов.
От началото на иранската агресия са засечени общо 189 балистични ракети – 175 са свалени, 13 са паднали в морето, а една е паднала на територията на държавата. Засечени са и 941 ирански дрона (876 прехванати), плюс 8 крилати ракети, които също са унищожени.
За съжаление от началото на атаките трима души са загинали, а 78 са с леки наранявания. Има и материални щети по някои цивилни обекти.
Експлозиите, които се чуват от много хора са точно от ПВО системите и изтребителите, които защитават небето.
ОАЕ запазва пълното си право да отговорят и да защитят територията, хората и жителите си. Безопасността на всички е абсолютен приоритет.
Моля ви, ако сте тук или имате близки в ОАЕ – не се притеснявайте, бъдете спокойни, следете само официални източници и не разпространявайте слухове.
