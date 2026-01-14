Николай Марков: На онези, които обиждаха, унижаваха и заклеймяваха Слави, ще кажа само едно

© Бившият депутат от партия "Величие“ Николай Марков изрази публично подкрепата си към лидера на "Има такъв народ“ Слави Трифонов. В публикация във Facebook Марков подчерта, че позицията му не е продиктувана от политически мотиви, а от чисто човешки съображения.



По думите му Слави Трифонов се намира в тежко здравословно и емоционално състояние и именно в такива моменти човек заслужава разбиране, съпричастност и подкрепа, а не нападки и осъждане.



От години е известно, че Слави Трифонов страда от сериозно неврологично заболяване, съпроводено с интензивни болки. Самият той неведнъж е заявявал, че състоянието му не е временно и протича на периоди – редуват се по-стабилни фази с тежки здравословни кризи. Именно това, по думите му, е причината да избягва физическото си присъствие в публичното пространство.



В своята публикация Николай Марков заявява, че ще застане зад Трифонов "докрай“, независимо от обществените реакции. Той описва лидера на ИТН като "объркан, обиден и накърнен“, но подчертава, че това по никакъв начин не променя отношението му към него като човек.



Ето и целия пост на Марков:



"Виждам, като всички вас, какво прави Слави Трифонов! Виждам.



И ще го подкрепям докрай. Като човек и истински българин. Объркан е, обиден и накърнен, но това не променя отношението ми към него. За мен този човек, в това здравословно състояние има нужда и заслужава само подкрепа! И дори да остана единствения българин, който го разбира, той може да разчита на мен до свършека. Зная, че моята помощ не му трябва. Зная.



За онези, които си мислят че искам или някога съм искал нещо от Слави ще им кажа, че това не е истина. Никога и нищо не съм искал. Освен да е жив и здрав! Но, уви. Това може да се случи на всеки от вас и само тогава ще разберете за какво ви говоря днес. Ваше право е да гласувате или не за Слави, но ваше духовно задължение е да бъдете човеци. На онези, които го обиждаха, унижаваха и заклеймяваха, ще кажа само едно, идва и вашия ред. Той вас не обиди с нищо, но вие накърнихте човешкото в човека и ще плащате скъпа цена. И поколенията ви ще плащат, защото закона е такъв. Казвам ви го с мир, не ви го желая! Българи.



Слави, бъди силен докрай!"