© ФОКУС Приключи периодът на спекулации и очаквания. Имаме състав на кабинета, утре очакваме указите и дата за изборите. Това, което виждаме е, че има огромни очаквания - ние ще съдим всеки един от министрите по това как се справят със задачите си. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Николай Денков, след като номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет пред президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.



"Аз не виждам ярки политически фигури в този кабинет", заяви Денков.



"Като човек, който е съставял кабинет - знам, че не е лесно да се направи кабинет от компетентни хора. Андрей Гюров това се е опитал да направи. Дано да е успял", заяви още той.



Денков коментира и избора на Андрей Янкулов за вицепремиер по честните избори:



"Андрей Янкулов е бил и зам.-министър на вътрешните работи и на правосъдието", каза Денков и добави, че Янкулов се е справил много добре и е "дал светлина" над "Седемте джюджета". .



