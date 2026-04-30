Изявление на Никола Минчев, бивш председател на парламента и представител на Продължаваме промяната, предизвика сериозен отзвук в политическите среди, след като той остро разкритикува решението за разцепление в коалицията Продължаваме промяната - Демократична България.

Според Минчев, това е "дълбоко погрешно решение“, особено в контекста на настоящата политическа ситуация. Той подчертава, че в момент, когато една партия разполага с почти безпрецедентно парламентарно присъствие и когато в рамките на следващата година и половина предстоят както президентски, така и местни избори, единството в опозицията е от ключово значение.

По думите му, ако опозиционните сили имат реално намерение да ограничат влиянието на управляващите и да предотвратят концентрацията на власт, те трябва да останат сплотени. Разединението, според него, подкопава именно тази възможност.

Минчев критикува и аргументите, използвани за оправдаване на разрива. Той посочва, че изтъкването на институционални позиции - като заместник-председатели на Народното събрание, разпределение на места в парламентарни комисии или процедурни предимства при изслушвания - има "политическа стойност, гравитираща около нулата“. По думите му, подобни доводи изглеждат "безкрайно несериозно“, особено когато става въпрос за формации, които претендират да бъдат коректив на властта.

Особено критичен е Минчев към публичните реакции, които той определя като "лековата радост“ от раздялата между партньорите. Според него това поведение показва неразбиране на реалните политически опоненти и предизвикателства пред страната в следващите години.

Той предупреждава и за възможните последици в общественото мнение. Вместо очакваната динамика около второто място в социологическите проучвания, може да се стигне до ситуация, в която подкрепата за отделните формации се доближава до нивата на Движение за права и свободи. Това, според него, трудно би мотивирало избирателите, особено на фона на възприятията за близост с ГЕРБ след последните избори.

Минчев изразява умерен оптимизъм, като отбелязва, че в политическото пространство все още има личности, способни да обединят електората както на "Продължаваме промяната“, така и на "Демократична България“, а дори и да разширят тази подкрепа.

Вчера, след проведена лидерска среща, стана ясно, че "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ ще се явят като отделни парламентарни групи. Така в новото Народно събрание ще бъдат представени общо пет партии, формиращи шест парламентарни групи.

Най-голямата парламентарна сила ще бъде "Прогресивна България“ с 131 народни представители, което ѝ осигурява мнозинство. След нея се нарежда коалицията ГЕРБ–СДС с 39 депутати. "Продължаваме промяната“ ще разполага с 16 народни представители, "Демократична България“ – с 21, а ДПС също ще има 21 депутати. Най-малката парламентарна група е тази на "Възраждане“ с 12 народни представители.