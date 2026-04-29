Коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" реши да се регистрира като две отделни парламентарни групи в новото 52-ро Народно събрание. Решението бе взето по време на лидерска среща днес, на която бяха обсъдени бъдещите отношения между формациите и резултатите от изборите.

Последните седмици бяха белязани от сериозно напрежение между партньорите заради реденето на листите, припомня Plovdiv24.bg. Конфликтът се задълбочи от финалното решение на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив, което остави Манол Пейков извън състава на новия парламент.

От "Продължаваме Промяната“ са предложили подписване на споразумение за съвместни действия в бъдеще. Документът предвижда формациите да излязат с обща кандидатура за президент и за частичните избори в столичния район "Средец“, както и да запазят единството си в общинските съвети.

Преди срещата Ивайло Мирчев от "Демократична България“ настоя за единна парламентарна група като инструмент за противодействие на концентрацията на власт. Той подчерта, че целта на ДБ е превръщането на коалицията в единен политически субект в център-дясно, който да привлича и нови формации.

От своя страна Николай Денков посочи в телевизионно интервю, че ПП и ДБ остават "много далеч“ от идеята да бъдат една партия. Той аргументира това с идеологически различия, подчертавайки, че "Продължаваме Промяната“ се определя като центристка, а не като дясна политическа сила.

Въпреки политическите спорове, лидерът на ПП Асен Василев предпочете да коментира финансовото състояние на държавата. По думите му бюджетът е излязъл "на нула“, което премахва поводите за притеснение сред гражданите. Междувременно от "Да, България“ признаха, че ръстът от 60 000 гласа на изборите е недостатъчен и ще търсят пропуските в досегашната си стратегия.