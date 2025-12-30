ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през следващите години
Според Момчева влизането на Сатурн и Нептун в Овен ще даде възможност за създаване на нови закони и структури, които действително да работят за обществото.
"Досега много неща се замитаха на заден план, но сега тези проблеми ще излязат наяве. България ще има шанс да изгради истински институции и нов обществен ред", коментира пред ФОКУС тя.
Момчева подчерта, че Плутон във Водолей и Уран в Близнаци ще стимулират появата на нови идеи, идеологии и нетрадиционни лидери, които ще водят страната към модернизация и обединение на обществото. "Това не е бунт срещу властта, а раждане на нов ред и нови ценности", допълни тя.
Според нея комбинацията от тези планетарни цикли носи възможност за нов морал, нови закони и ново начало в България, като активира както духовния потенциал, така и реалната структура на обществото.
