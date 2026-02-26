Сподели close
Служебният кабинет подменя всичко, което може да се подмени, с кадри, близки до ПП-ДБ, за да може да организира "честни избори“ тип "ала-бала“, на което те са свикнали. Това каза кинорежисьорът, сценарист и писател Нидал Алгафари в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

По думите му гафовете на служебния кабинет не са инцидентни, а вече са целенасочена политика. "Това е тенденция, с която те искат да покажат по всякакъв начин, че са взели властта, макар да не са минали през избори“, смята Алгафари.

Всяко действие и грешка на служебния кабинет вече тегне и върху имиджа на президентската институция и намалява шансовете на Илияна Йотова в президентската битка.

"Г-жа Йотова можеше да направи избор сред петима души, но избра точно този човек. Оказа се, че г-н Гюров е знаел доста време преди да бъде номиниран, че ще бъде номиниран, което означава, че е бил подготвил кабинета си. Това го видяхме още когато връчваше имената на министрите на г-жа Йотова, която на секундата каза "Да“, припомни Нидал Алгафари.

Действията на кабинета "Гюров“ според него ще се отразят и върху изборните резултати на ПП-ДБ. Имиджът на коалицията ще пострада и заради връзките на техни представители с групата от "Петрохан“, смята режисьорът. "Това ще им донесе много щети. Българинът би могъл да приеме крадци, лъжци, но не може да приеме някой да се гаври с децата на България, с това да подкрепяш хора със странни наклонности, секта, с това, че са финансирани, облагодетелствани. Българското традиционно общество не би го приело. Табелата вече е закачена и на нея пише "хомосексуална педофилска секта“, коментира той.

Нидал Алгафари коментира и разцеплението в БСП и бъдещето на левицата.

"Новоизбраният председател ще е този, който ще надпише надгробния камък на партията. Освен че тя се разцепва, структурите като цяло преминават към формация, която все още не съществува – Радев ще я "изсмуче“. Издигнаха го, номинираха го, помогнаха му, гласуваха за него два пъти и накрая той прибра цялата 130-годишна история и им заби надгробния камък“, заяви Алгафари.