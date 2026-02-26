ЗАРЕЖДАНЕ...
Нидал Алгафари: Радев заби надгробния камък на БСП
© ФОКУС
По думите му гафовете на служебния кабинет не са инцидентни, а вече са целенасочена политика. "Това е тенденция, с която те искат да покажат по всякакъв начин, че са взели властта, макар да не са минали през избори“, смята Алгафари.
Всяко действие и грешка на служебния кабинет вече тегне и върху имиджа на президентската институция и намалява шансовете на Илияна Йотова в президентската битка.
"Г-жа Йотова можеше да направи избор сред петима души, но избра точно този човек. Оказа се, че г-н Гюров е знаел доста време преди да бъде номиниран, че ще бъде номиниран, което означава, че е бил подготвил кабинета си. Това го видяхме още когато връчваше имената на министрите на г-жа Йотова, която на секундата каза "Да“, припомни Нидал Алгафари.
Действията на кабинета "Гюров“ според него ще се отразят и върху изборните резултати на ПП-ДБ. Имиджът на коалицията ще пострада и заради връзките на техни представители с групата от "Петрохан“, смята режисьорът. "Това ще им донесе много щети. Българинът би могъл да приеме крадци, лъжци, но не може да приеме някой да се гаври с децата на България, с това да подкрепяш хора със странни наклонности, секта, с това, че са финансирани, облагодетелствани. Българското традиционно общество не би го приело. Табелата вече е закачена и на нея пише "хомосексуална педофилска секта“, коментира той.
Нидал Алгафари коментира и разцеплението в БСП и бъдещето на левицата.
"Новоизбраният председател ще е този, който ще надпише надгробния камък на партията. Освен че тя се разцепва, структурите като цяло преминават към формация, която все още не съществува – Радев ще я "изсмуче“. Издигнаха го, номинираха го, помогнаха му, гласуваха за него два пъти и накрая той прибра цялата 130-годишна история и им заби надгробния камък“, заяви Алгафари.
Още по темата
/
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира
24.02
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
24.02
Още от категорията
/
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
24.02
Д-р Бисер Банчев: Свикнахме с фалшифицирането на българската история от Северна Македония, а забравихме, че корените на тези фалшификации идват от Белград
20.02
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
20.02
Туристът, оцялял 4 дни в Стара планина: Най-тежкото беше в неделя, защото започна да вали мокър сняг
19.02
"Току-що в ръцете ми умря човек": Разказът на една жена за борбата между живота и фаталните митове
19.02
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.