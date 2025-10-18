ИЗПРАТИ НОВИНА
Нидал Алгафари: Новината е, че няма да има новина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:34Коментари (0)115
©
"Новината е, че няма да има новина. Няма да се случи нищо особено, няма да има преформатиране. Купонът се отлага.", това заяви пред БНТ политическият анализатор Нидал Алгафари.

"Това, че г-н Пеевски е в някакво управление – държавата се управлява от Народното събрание (НС), не от Министерски съвет (МС). Те са изпълнителна власт. Така че г-н Пеевски и ДПС-Ново начало отдавна са във властта, управляват заедно с останалите политически формации“, поясни той.

"Не виждам какъв е проблемът да има една голяма политическа формация, която има толкова избиратели в момента, да не участва. Защо да не участва?“, попита той.

Според него трябва да се намери вариант за стабилност и сигурност в държавата.

Кузман Илиев от своя страна не вижда настъпването на някакъв особен нов етап в управлението.

"В държавата се сблъскват два центъра на власт. Единият е Пеевски, който дори от ГЕРБ успява да захапе, ПП-ДБ да обезличи, които сега се мъчат да се върнат в играта с по-мощна реторика, но все пак имат история.

И другият лагер, гравитационно поле, който се оформя, е Радев, който влиза в тая битка и, според мен, дори с надежда се гледа от ГЕРБ и ПП-ДБ, които потенциално, в чисто политически аспект, те са внимателни към Радев“, посочи анализаторът.

Според него ситуацията е историческа.

"Легитимността на г-н Пеевски е благодарение на всички вас, всички нас. Всеки божи ден, всеки политик – колкото и да е голям или малък, започва и свършва с г-н Пеевски.

В общественото мнение, когато ти набиваш едно име – като Пеевски, в продължение на всеки ден по хиляди пъти, да говориш че той е силният, че е завладял съдебната система, прокуратурата, медиите, бизнеса, общо взето хората започват да виждат в него сила.

И това е благодарение най-вече на вашата политическа формация, на г-н Радев, на всички, които постоянно наливате в неговата мелница“, изтъкна Нидал Алгафари, обръщайки се към Стоян Михалев от ПП-ДБ.

"Това е някаква борба на евроатлантизми – моят евроатлантизъм е по-добър от твоя. При г-н Пеевски има една силова форма на евроатлантизъм, при ПП-ДБ по-скоро един рафиниран англо-саксонски подход: ние сме завършили в чужбина, ние сме легитимните, ама малко не можем да свършим работа, затова дори от нашите партньори г-н Пеевски се припознава като правилния евроатлантик. Тук е борба по-скоро за кокала. Оставили са кучетата да лаят, кой ще вземе кокала. Но това не е държавотворно.“, обобщи Кузман Илиев.

По отношение на липсата на кворум в парламента Алгафари коментира: "Когато опозицията влиза и не се регистрират и седят и се хилят вътре или държат някакви пърформанс плакатчета, по-скоро е смешно". 

"Пазарджик не е симптом. Показват го социологическите проучвания, че нещата не стоят точно така. ГЕРБ никога не са били кой знае каква сила в Пазарджик", изтъкна той. 

Според него поводът за реакцията на Бойко Борисов е друг: "В един момент се вбеси, че има едни министерства, които са собствени губернии, в които всеки си назначава сам определени хора. Това може би е на принципа "казвам ти, дъще, сещай се, снахо". Когато са се договаряли, със сигурност не са имали предвид, че и чистачките ще бъдат от тая политическа формация".

И продължи: "Видяхме го и с г-н Радев. Като дойде с неговото служебно правителство. Той разбишка към 30 хил. души и си назначава негови. След това всяко друго идва и ги сменя тези". 

По отношение на твърденията на ПП-ДБ за купен вот в Пазарджик Алгафари изтъкна: "Втората политическа сила в Пазарджик не е ли ПП-ДБ? Аз мога ли сега например да си въобразявам и да говоря глупости, че вие сте купили тези гласове, защото аз видях как вашите хора - Лена Бориславова, заедно с още 100 души, които в 5 и половина сутринта тръгнаха, отидоха и нападнаха ромските махали. Аз мога да твърдя, че там те са плащали. Ама това са глупости". 

Кузман Илиев коментира въпроса с предложения от ПП-ДБ "санитарен кордон“: "Привидно Пеевски да го няма във властта, за да може вие да сте във властта. Това е логиката на разговора. Вие го циментирахте този модел – вие, тази общност, със служебните кабинети, с даването на властта в ръцете на хора“.

По думите му, ако се беше осъществила ротацията на Мария Габриел с Николай Денков, "това щеше да довърши политически“ ПП-ДБ. "Щеше наистина тогава да ви приключи“, обърна се той към Стоян Михалев.


