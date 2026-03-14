В петък отбелязахме Световния ден на съня - повод да си припомним колко важен е пълноценният сън за здравето ни. Въпреки това все повече хора се оплакват от безсънни нощи и постоянна умора.В лабораторията по медицина в болница "Токуда" специалистите изследват какво се случва с организма ни по време на сън. За диагностика и лечение на сънната апнея специалистите използват специална апаратура. "Касае се за пациент с доказана конструктивна сънна апнея през първата нощ, сега ще монтираме ципат апарат, с който ще бъде проследено терапевтичното поведение на това осложнение на съня. Д- р михнев ще направи монтаж, за да не изтича въздух докато се провежда изследването. Пациентът трябва да се чувства добре, след което се пуска апарата. Това е ципат апарат Съвременното решение на сънна апнея", обяснява пред NOVA медицинският директор на "Аджибадем Сити Клиник" УМБАЛ "Токуда" д-р Иван Стайков.Според специалистите, освен лечението, много важно е и какви навици имаме преди сън. "Това са просто правила, като едно от тях е да имаме лягане и ставане в определено време. Ние да подскажам на мозъка, че между 11 и 7 часа се спи", казва неврологът д-р Николай Михнев.Ако сънят не идва, лекарите съветват да не се въртим дълго в леглото. "За тези, които заспиват трудно, които не могат да заспят и които стават след това, има така нареченото правило на 20-те минути. По-добре да се стои в леглото кратко време, след което да се стане, ако не може да заспиш, да отидете в хола, в кухнята да прочетете нещо, да помечтаете, но не да се въртите в леглото", казва д-р Михнев.Освен правилния режим на сън, значение имат и навиците ни през деня. "Трябва да има някаква умерена физическа активност, не задължително да ходим на фитнес, достатъчно са просто 30-40 минути разходки, за да може действително да се уморим", съветва неврологът.Според специалистите все повече хора страдат от нарушения на съня, без дори да подозират. "Нарушенията на съня са много. Те са групирани в шест големи групи в световната классификация и наброяват може би над 80 вида", казва д-р Михнев.Едно от най-разпространените нарушения на съня е хроничното безсъние. "Това се среща Изключително често. В Европа са засегнати между 6 и 20% включително в България. След определена възраст те се увеличават. Това е едно класическо безсъние, което обаче е по-дълго време", споделя неврологът.Освен безсънието, специалистите често диагностицират и друго сериозно нарушение на съня – сънната апнея. "Едни от най-честите други нарушения, за хората по-известно като хъркане и спиране на сън на дишането, което се казва обикновено обструктивна сънна апнея, или централна сън на сънна апнея. При нея през нощта се получава спиране на сън на дишането за различно време между 30 секунди и 2 минути", разказва д-р Михнев.При някои пациенти това се случва десетки пъти за една нощ. Темата за нарушенията на съня ще бъде във фокуса и на научна неврологична конференция, която ще се проведе на 21 март в болница "Токуда". "Мотото тази година е "Спете добре и ще живеете още по-добре“. Нека това бъде и мотото за хората, които страдат от безсъние", казва д-р Иван Стайков.