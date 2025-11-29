Нетърпеливо нервен шофьор изпуши на АМ "Тракия"

© Фейсбук Движейки се в лява лента със 130 км/ч, ме приближава този автомобил и не спира да ми прецъква дълги-къси. Така шофьор започва разказа си за преживяното на АМ "Тракия" по-рано днес преди разклона на Ямбол и Сливен. И обяснява ситуацията:



Веднага му подадох десен мигач ,че ще се прибера, но в дясна лента имаше камион на десет метра. Де факто няма как да извърша маневрата, за да не се блъсна отзад в камиона. След като подминах камиона, веднага се прибрах.



И погледнах към господина в пежото, който толкова много бързаше и като едно примитивно подобие на човек изказа неговото несъгласие, че не съм се прибрал веднага - с жестове и цинизми.



След като ме изпревари, последва идване пред мен в средна лента, набиване на спирачки да намаля и след това вече аз започнах да снимам неговите действия. Явно това го дразни и продължаваше да се дразни и да застрашава живота на хората в нашата кола, дори и собствения си живот. Позвънял съм на телефон 112.