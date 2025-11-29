ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нетърпеливо нервен шофьор изпуши на АМ "Тракия"
Веднага му подадох десен мигач ,че ще се прибера, но в дясна лента имаше камион на десет метра. Де факто няма как да извърша маневрата, за да не се блъсна отзад в камиона. След като подминах камиона, веднага се прибрах.
И погледнах към господина в пежото, който толкова много бързаше и като едно примитивно подобие на човек изказа неговото несъгласие, че не съм се прибрал веднага - с жестове и цинизми.
След като ме изпревари, последва идване пред мен в средна лента, набиване на спирачки да намаля и след това вече аз започнах да снимам неговите действия. Явно това го дразни и продължаваше да се дразни и да застрашава живота на хората в нашата кола, дори и собствения си живот. Позвънял съм на телефон 112.
Коментари (2)
преди 2 ч. и 44 мин.
+1
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 3 ч. и 2 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
