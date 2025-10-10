ИЗПРАТИ НОВИНА
Неспазването на работното време може да възпрепятства правото на рекламация
Автор: ИА Фокус 08:21Коментари (0)355
©
Закъсняло отваряне на търговския обект, преждевременно затваряне или отказ за обслужване малко преди края на работния ден – на пръв поглед уж незначителни ситуации, които обаче може да имат сериозни последици. Те могат не само да костват загубено време и разочарование, но и да се окажат пречка потребителят да упражни законовото си право на рекламация. Тези въпроси се разискват в новия подкаст епизод на онлайн платформата “Ние, потребителите".

Случвало ли ви се е сутрин магазинът да не отвори навреме или вечер да затвори по-рано? Подобни практики не са просто въпрос на удобство. Законът за защита на потребителите и общинските наредби задължават търговците не само да обявяват ясно работното си време, но и да го спазват. Нарушителите подлежат на глоби от 300 до 1000 лв., а имуществените санкции могат да достигнат до 3000 лв. за всеки отделен случай.

Още по-важно – работното време е пряко свързано с възможността за подаване на рекламация за стоки или услуги, които не отговарят на договора за продажба. Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламации през цялото работно време. При неспазване на работното време било заради отваряне по-късно или затваряне по-рано, или отказ за обслужване това право на практика се възпрепятства. Санкциите за подобно нарушение са между 500 и 2000 лв. глоба за физическо лице и до 3000 лв. имуществена санкция.

От практическа гледна, ако търговецът иска да приключи обслужването по-рано за инкасо, подреждане или почистване, трябва да посочи това в обявеното работно време – например: "последно обслужване до 19:50 ч., затваряне в 20:00 ч.“. Това е коректно и не подвежда потребителя.

Работното време е част от ежедневната логистика на всеки от нас – кога да пазаруваме, кога да подадем рекламация, кога да потърсим услуга. Затова то не бива да се разглежда като формалност, а като обещание за сигурност, удобство и доверие. А доверието, както напомнят от "Ние, потребителите“, е най-ценната стока – печели се трудно и се губи лесно.

По време на заснемането на подкаст епизода екипът попада на много интересен казус при магазин в Пловдив. Търговецът е оставил на входната врата бележка с надпис: Ако ме няма, обадете се на посочения телефон, слизам до 5 минути. Интересно решение, но дали устройва потребителя?!...

“Нека търговците не забравят, че потребителското доверие е крехко и може да се загуби дори и само с едно неспазване на работното време. Клиентът търси надеждност, сигурност и удобство и когато не ги получи на едно място, ще ги открие на друго.", казва авторът и водещият на подкаста Габриела Руменова. Тя апелира към търговците да се грижат за коректното обявяване на работното си време не само на входа на своите физически обекти, но и във всички платформи, където съществуват – електронни магазини, сайтове, социални мрежи, дори в Google Maps, както и да имат план как най-бързо и ефективно да уведомят клиентите си при непредвидени промени.







