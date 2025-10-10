ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Неспазването на работното време може да възпрепятства правото на рекламация
Случвало ли ви се е сутрин магазинът да не отвори навреме или вечер да затвори по-рано? Подобни практики не са просто въпрос на удобство. Законът за защита на потребителите и общинските наредби задължават търговците не само да обявяват ясно работното си време, но и да го спазват. Нарушителите подлежат на глоби от 300 до 1000 лв., а имуществените санкции могат да достигнат до 3000 лв. за всеки отделен случай.
Още по-важно – работното време е пряко свързано с възможността за подаване на рекламация за стоки или услуги, които не отговарят на договора за продажба. Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламации през цялото работно време. При неспазване на работното време било заради отваряне по-късно или затваряне по-рано, или отказ за обслужване това право на практика се възпрепятства. Санкциите за подобно нарушение са между 500 и 2000 лв. глоба за физическо лице и до 3000 лв. имуществена санкция.
От практическа гледна, ако търговецът иска да приключи обслужването по-рано за инкасо, подреждане или почистване, трябва да посочи това в обявеното работно време – например: "последно обслужване до 19:50 ч., затваряне в 20:00 ч.“. Това е коректно и не подвежда потребителя.
Работното време е част от ежедневната логистика на всеки от нас – кога да пазаруваме, кога да подадем рекламация, кога да потърсим услуга. Затова то не бива да се разглежда като формалност, а като обещание за сигурност, удобство и доверие. А доверието, както напомнят от "Ние, потребителите“, е най-ценната стока – печели се трудно и се губи лесно.
По време на заснемането на подкаст епизода екипът попада на много интересен казус при магазин в Пловдив. Търговецът е оставил на входната врата бележка с надпис: Ако ме няма, обадете се на посочения телефон, слизам до 5 минути. Интересно решение, но дали устройва потребителя?!...
“Нека търговците не забравят, че потребителското доверие е крехко и може да се загуби дори и само с едно неспазване на работното време. Клиентът търси надеждност, сигурност и удобство и когато не ги получи на едно място, ще ги открие на друго.", казва авторът и водещият на подкаста Габриела Руменова. Тя апелира към търговците да се грижат за коректното обявяване на работното си време не само на входа на своите физически обекти, но и във всички платформи, където съществуват – електронни магазини, сайтове, социални мрежи, дори в Google Maps, както и да имат план как най-бързо и ефективно да уведомят клиентите си при непредвидени промени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключ...
09:10 / 10.10.2025
Експерт: Има криворазбрано възприятие, че стъпвайки на пешеходна ...
08:46 / 10.10.2025
Много слънчеви часове в петък
08:00 / 10.10.2025
Васил Найденов: Браво, момче, ти си гордост за България!
08:01 / 10.10.2025
Политолог за предложението на ИТН: Всичко това може да се интерпр...
20:57 / 09.10.2025
Николай Василев: Категорично няма нужда да се вдигат данъците!
20:51 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS