|Неприятното време продължава
Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София - около 6°, максималните - между 8° и 13°, за София - около 9°.
В планините ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.
