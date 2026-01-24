ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Неприятно време ни очаква днес
В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 332
|
|предишна страница [ 1/56 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жени с красиви имена имат повод да почерпят
08:20 / 24.01.2026
Сбогуваме се с Калин Терзийски
08:21 / 24.01.2026
Пампорово посреща част от депутатите
08:20 / 24.01.2026
Докъде доведе таванът на цените в 9 други държави
08:23 / 24.01.2026
Семерджиев осъди затвора, карцерът го потиснал
23:00 / 23.01.2026
Ива Митева: Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача
22:43 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS