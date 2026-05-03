Свлачището по пътя Пампорово - Смолян в района на "Райковски ливади“ не е просто поредната инфраструктурна авария. То е разтърсващо напомняне за крехкостта на всичко, което наричаме "стабилност“. За д-р Неделя Щонова, лекар, невролог и родопчанка по корен. този инцидент е повече от геоложко събитие. То е сблъсък между човешкото его и непобедимата сила на природата.

"Гледах свлачището и се втрещих“, споделя д-р Щонова. За нея този път е символ на дома, на родовите срещи, на аромата на пататника и звука на родопските песни. Но когато земята тръгва, тя повлича със себе си не само асфалта, но и усещането за сигурност.

"Изправените борове, пазители на времето, се задвижваха като живи същества надолу, а корените им просто се откъсваха. В такъв момент разбираш, че всичко, което наричаш стабилност, е илюзия.“

Като специалист по неврология, д-р Щонова анализира събитието през призмата на науката. Човешкият мозък е еволюционно програмиран да генерира чувство за предсказуемост. Префронталният кортекс неуморно пише сценарии за контрол и планиране, докато под него пулсират слоеве от хаос и вероятности, които не се интересуват от нашите алгоритми.

"В медицината, на семинарите и конгресите, ние си повтаряме гайдлайни с професионална увереност, вярвайки, че ако назовем нещата логично, ще ги управляваме“, казва тя. "Но ние не стоим над реалността, а вътре в нея. И природата винаги предупреждава – първо с шепот, после с пукнатини, а накрая с тътен.“

Свлачището край Смолян е определено от кмета Николай Мелемов като най-голямото в България и на Балканите. Данните са стряскащи:

Засегната площ е над 6 декара. 70 метра от пътното платно са пропаднали в бездната. Скъсан магистрален газопровод и прекъснато електрозахранване.

Десетки вековни иглолистни дървета са изтръгнати от склона.

Процесът е започнал внезапно сутринта на 1 май с малка пукнатина от 10 метра, но в рамките на часове земната маса е отнесла всичко по пътя си. Въпреки многократните опити за укрепване през годините, природата е намерила своя начин да "балансира“ системата.

Според д-р Щонова това не е наказание, а покана. Покана да спрем да живеем като господари и да започнем да живеем като част от едно по-голямо цяло. "Болестите също предупреждават. В началото симптомите шептят, преди да се разкрещят в диагнози. Но ние не искаме да слушаме.“

Разрушеният път е символ на изгубената връзка с естествения свят. И докато инженерите търсят начини за възстановяване на трафика, остава въпросът: научихме ли урока под краката си?

Движението в района на 4-ти км при "Райковски ливади“ остава напълно преустановено. Експерти изследват възможността за изграждане на временен път.

Обходни маршрути ca през Стойките: Път III-864 Пампорово – Стойките, последван от път III-866 Стойките – Смолян и обратно и през прохода Рожен.