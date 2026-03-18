Не е цената. Друг е водещият критерий за избор на имот
Според експерти от изключителна важност е финансовото планиране. Купувачите трябва да са наясно с разполагаемите си средства в брой и лимита на банковия кредит, преди да започнат да обикалят за апартаменти. Често след определяне на бюджета се налагат компромиси – едни избират по-голяма площ за сметка на квартала, докато други предпочитат топ локация, дори това да означава по-малък апартамент.
Повечето хора търсят дом в района, в който вече са живели, заради изградените транспортни връзки и търговски обекти. Ако купувачите имат по-сериозни доходи, то те се преместват в по-престижни и привлекателни зони. От съществено значение е, ако близо до работното място е и училището на децата или роднините са наоколо.
За младите хора е важна близостта до градския център, заведенията и културния живот. За семействата с малки деца - тишината, детски градини, училища и осигурени места за паркиране.
