|Настояват за нулева търпимост към риска при бебешките храни
По искане на Европейска комисия, Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) определи нова, изключително ниска "остра референтна доза“ за деца под 16-седмична възраст. Този праг отразява принципа, че при храните за бебета дори минимален риск е неприемлив.
Цереулидът е термоустойчив токсин, произвеждан от бактерията Bacillus cereus. Той не се разрушава при варене, стерилизация или затопляне, което означава, че веднъж попаднал в храната, остава активен до момента на консумация. Токсинът може да причини повръщане, гадене и диария, а при кърмачета – тежка дехидратация и сериозни усложнения поради ниското телесно тегло и незрялата имунна система.
Особено тревожно е, че цереулидът може да се образува още на етап суровини и доставка, преди крайният продукт да достигне до потребителите. Това прави контрола по цялата верига на доставки критично важен, особено при внос на съставки от трети държави.
Настояваме за:
-нулева търпимост към наличие на токсини в бебешките храни;
-пълна проследимост и засилен контрол върху суровините и доставчиците;
-прозрачна и навременна информация към родителите при всеки потенциален риск;
-ефективна координация между националните контролни органи и европейските институции.
За Сдружението "За достъпна и качествена храна“ безопасността на бебешките храни не е тема за компромис или баланс, а основно право. Ще продължим да отстояваме политики и стандарти, които поставят здравето и живота на децата над всичко останало.
През последните месеци редица тревожни случаи в Европа и извън нея показаха колко реален е рискът при пропуски в контрола на бебешките храни. В края на 2025 г. и началото на 2026 г. бяха изтеглени партиди адаптирани млека в повече от 60 държави, след като в тях бяха открити следи от токсина цереулид.
Националните власти във Франция започнаха разследвания, включително по случаи на тежки здравословни инциденти при кърмачета, като паралелно с това производители идентифицираха замърсени суровини във веригата на доставки. Тези събития ясно показват, че проблемът не е изолиран, а системен, и изисква незабавни, координирани и безкомпромисни действия на европейско ниво.
