ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Настояват за нулева търпимост към риска при бебешките храни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:47Коментари (0)166
©
Сдружение "За достъпна и качествена храна“ заявява категоричната си позиция в подкрепа на въведените от Европейския съюз по-строги мерки за контрол на токсина цереулид в бебешките храни. Решението е взето след масови изтегляния на адаптирани млека от пазара в над 60 държави и поставя защитата на кърмачетата и малките деца в центъра на политиките за безопасност на храните.

По искане на Европейска комисия, Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) определи нова, изключително ниска "остра референтна доза“ за деца под 16-седмична възраст. Този праг отразява принципа, че при храните за бебета дори минимален риск е неприемлив.

Цереулидът е термоустойчив токсин, произвеждан от бактерията Bacillus cereus. Той не се разрушава при варене, стерилизация или затопляне, което означава, че веднъж попаднал в храната, остава активен до момента на консумация. Токсинът може да причини повръщане, гадене и диария, а при кърмачета – тежка дехидратация и сериозни усложнения поради ниското телесно тегло и незрялата имунна система.

Особено тревожно е, че цереулидът може да се образува още на етап суровини и доставка, преди крайният продукт да достигне до потребителите. Това прави контрола по цялата верига на доставки критично важен, особено при внос на съставки от трети държави.

Настояваме за:

-нулева търпимост към наличие на токсини в бебешките храни;

-пълна проследимост и засилен контрол върху суровините и доставчиците;

-прозрачна и навременна информация към родителите при всеки потенциален риск;

-ефективна координация между националните контролни органи и европейските институции.

За Сдружението "За достъпна и качествена храна“ безопасността на бебешките храни не е тема за компромис или баланс, а основно право. Ще продължим да отстояваме политики и стандарти, които поставят здравето и живота на децата над всичко останало.

През последните месеци редица тревожни случаи в Европа и извън нея показаха колко реален е рискът при пропуски в контрола на бебешките храни. В края на 2025 г. и началото на 2026 г. бяха изтеглени партиди адаптирани млека в повече от 60 държави, след като в тях бяха открити следи от токсина цереулид.

Националните власти във Франция започнаха разследвания, включително по случаи на тежки здравословни инциденти при кърмачета, като паралелно с това производители идентифицираха замърсени суровини във веригата на доставки. Тези събития ясно показват, че проблемът не е изолиран, а системен, и изисква незабавни, координирани и безкомпромисни действия на европейско ниво.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Богомил Николов: Потребителите сами ще накажат недобросъвестните ...
17:04 / 07.02.2026
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за п...
15:47 / 07.02.2026
От утре температурите падат, идват студ и сняг
14:51 / 07.02.2026
Атанас Зафиров подаде оставка
13:15 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
12:55 / 07.02.2026
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше о...
13:16 / 07.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
17:25 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Няма връзка с алпиниста Боян Петров, започна издирване
Мачове на България за Купа "Дейвис"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: