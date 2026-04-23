Резултатите от парламентарните избори под тепетата отвориха нова глава на вътрешнокоалиционно напрежение в "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). Оживеният дебат се фокусира върху съдбата на издателя Манол Пейков, чието място в парламента бе поставено под въпрос заради преференциите.

Коалицията печели два мандата в Пловдив-град. По предварителна подредба на листата водач е Асен Василев, а втори е Манол Пейков. Изборната нощ обаче поднесе изненада - кандидатът на "Да, България“ Чило Попов успя да събере по-голям преференциален вот от Пейков, измествайки го на трета позиция.

Ключът към влизането на Пейков в Народното събрание сега се държи от Асен Василев. Тъй като Василев води и листата в Хасково, той трябва да избере откъде да влезе. Ако избере Хасково, в Пловдив влизат Чило Попов и Манол Пейков. Ако избере Пловдив, то пейков остава извън парламента.

В позиция в социалните мрежи Асен Василев изрази изумление от "бурята в чаша вода“. Той подчерта, че личните му преференции в Пловдив (5 126) са повече от тези на Попов и Пейков, взети заедно, и са по-високи от резултата му в Хасково.

"Нормално и уважително към избирателите е да вляза от района, където имам повече преференции,“ заяви Василев, но остави вратата отворена за компромис.

"Ако колегите от "Да, България“ и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно да вляза от Хасково, ще се съобразя. Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза.“

Бившият министър на културата Атанас Атанасов се включи в дебата с остър коментар, защитавайки финансовата политика на Василев спрямо културния сектор. Той нападна критиците, които по думите му проявяват неблагодарност.

Атанасов припомни, че благодарение на Василев работещите в сферата на културата и техните семейства са финансово по-стабилни в последните години.

Критика към "културтрегерите“: Той определи нападките като "тъпотии и гнусотии“ и иронично предложи закриване на Министерството на културата, за да се види "кой реално може да си вади хляба честно“.

Атанасов подчерта, че думите му не са насочени срещу Манол Пейков, а срещу "многознайковците“, които се упражняват в интриги на гърба на общия отбор.