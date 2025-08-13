Нашествие на летящи насекоми по АМ "Тракия" между Пловдив и Пазарджик

© Читател на "Фокус" сигнализира за необичайна ситуация, затруднила пътуването му по АМ "Тракия".



"Цялото ми предно стъкло и броня бяха в малки насекоми, нищо не се виждаше и се наложи да спра и не бях единствен", разказва той.



"Това си беше същински ужас по АМ "Тракия", цялото ми стъкло беше в насекоми, нямах никаква видимост. Зачудих се дали не е дъжд или пък кал ", споделя нашият читател.



Шофьорът обяснява, че това се случва между Пловдив и Пазарджик, в посока София.



"Спрях на първата възможна бензиностанция, за да почистя стъклото си. Нямах видимост. Освен мен отбиваха почти всички останали шофьори. Добре че в бензиностанцията бяха подготвени за ситуация с множество четки и чиста вода", разказва шофьорът.