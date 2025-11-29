Наша певица: Помощ! Прекарах целия ден дегизирана, за да не бъда разпозната!

© Фейсбук Популярната българска певица Севдалина Спасова бе приета в болница преди дни, след като е почувствала остро неразположение след консумация на риба, закупена от голяма хранителна верига у нас. Новината беше споделена в социалните мрежи от нея, като към публикацията добаве и снимки от болницата.



Сега родената в пловдивското село Устина Спасова излезе с нов пост в социалната мрежа Фейсбук:



"Моля ви, имам нужда от помощ. В момента аз и моето семейство се чувстваме сериозно застрашени.



На 24 ноември публикувах пост от болница в Пловдив, където бях приета след натравяне с риба, закупена от голяма хранителна верига. Не съм споменала нито името на магазина, нито болницата. Пуснах публикацията, защото три дни подавах сигнали до различни институции и настоявах да се вземат мерки, за да бъде премахната токсичната риба от щандовете в страната. Не получих никакъв отговор – само ме прехвърляха от една институция към друга.



Отровната риба така и не успях да изследвам. В няколко лаборатории в Пловдив ми отказаха, включително в една частна. Поради липса на избор се наложи да я замразя, макар че знам, че след толкова време доказването на натравянето става почти невъзможно.



Тази нощ получих нов алергичен шок, но не посмях да отида в Спешното в Пловдив. И тъй като не можех да спя, реших да проверя телефони, на които съм звъняла и които са ми звънели, за да ги представя като доказателства. Оказа се, че цялата хронология от миналия четвъртък до неделя е изчезнала.



Вчера прекарах целия ден дегизирана, за да не бъда разпозната случайно на публични места. Успях да се срещна със стюардесата от автобуса – жената, която ми спаси живота. Благодарих ѝ лично и ѝ казах, че искам да ѝ подаря екскурзия за жеста, който направи. Не съм я молила за свидетелстване – просто исках да ѝ благодаря.



Преди това попитах шофьора къде е тя. Той ми каза, че е в отпуск. Това се оказа лъжа – една минута по-късно видях стюардесата пред офиса на фирма "Метро“, с която пътувах миналата седмица. Убедена съм, че и тя е била предупредена и уплашена.



Отказът на лабораториите да приемат рибата, липсата на реакция от институциите и заличената телефонна история ме карат да вярвам, че тук има натиск. Това, което се случва, е тревожно. Не мога да повярвам, че в България хора могат да бъдат притискани по този начин.



Моля ви, кажете ми как да предпазя семейството си. Трябва ли да подам жалба в ГДБОП? Какъв е правилният път оттук нататък?"