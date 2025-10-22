© виж галерията Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на "БСП – Обединена левица“, приветства на българска земя То Лам, генерален секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия и водената от него делегация. Той бе посрещнат с държавни почести.



То Лам и водената от него делегация са на официално посещение в България. В рамките на визитата се очаква да бъдат подписани редица споразумения за сътрудничество между България и Социалистическа република Виетнам.



Това съобщиха от правителствената пресслужба.