|Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта, че на 91-годишна възраст, ни напусна великата френска актриса и безстрашен защитник на правата на животните – Бриджит Бардо.
За света тя беше икона на киното и символ на свободния дух.
За нас, жителите на община Белица, тя ще остане завинаги жената, която даде втори живот на мечките и превърна Белица в място на надежда, състрадание и ново начало.
Благодарение на нейната кауза, на нейната смелост да застане на страната на безгласните и страдащите, Паркът за танцуващи мечки край Белица се превърна в дом на спасението – там, където болката бе заменена със спокойствие, а страхът – със свобода.
Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце.
Бриджит Бардо ни показа, че истинската слава не е в прожекторите, а в доброто, което оставяш след себе си. Тя ни научи, че човечността няма граници, език или националност – тя е избор.
От мое име, от името на гражданите на Белица и от името на всички, които вярват, че животът на всяко същество има стойност, изказвам нашите най-искрени съболезнования.
Поклон пред светлата ѝ памет.
Наследството ѝ ще живее –в шума на гората,в свободната стъпка на мечките,и в сърцата на хората, които никога няма да я забравят.
Почивай в мир, Бриджит Бардо.
Белица ще те помни.
