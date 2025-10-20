ИЗПРАТИ НОВИНА
Народът след убийството на дете: Най-добре изобщо да не се раждаме в държавата, наречена България
Поредното убийство в България предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи, видя Plovdiv24.bg. Хората не крият разочарованието и болката си от това, което се случва у нас и от липсата на каквито и да било ценности и морал у подрастващото поколение.

Всичко се разиграва на последния етаж в столичен мол вчера, около 19:30 часа. 15-годишният Краси е намушкан смъртоносно от негов връстник.

"Ни в мол да отидеш, ни кола да шофираш, ни да учиш, ни да работиш, ни изобщо да се раждаш в тази мръсна и долнопробна кочина, наречена България… Гнус ме е от тази гадна държава!"

"Отдавна копаем дъното... Много смет стана тук ... Няма морал, няма уважение... Няма ценност... Тук надеждата е изгубена тотално, че нещо може да се промени! Жалко за младия живот..."

"И в мол да не отидеш... На пътищата убийства, в моловете убийства, в училището насилие. Моят дом е моята крепост. Кошмар, дъното!"

"Жалки подобия на хора, изроди, как ще живееш оттук нататък, ами родителите ти? Падение голямо, съболезнования на близките".

Това са една много малка част от коментарите на хората...



Още по темата: общо новини по темата: 8
20.10.2025 Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколко удара на убиеца преди това
20.10.2025 Николаос Цитиридис: Ние сме отвратително огледало
20.10.2025 Треньорката на Краси, който бе убит в мола: Казах ти, че брат ти те води към гибел
20.10.2025 Свидетел: Помислихме, че е шега
20.10.2025 Има задържан за нападението в мол в София, при което почина тийнейджър
19.10.2025 България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколк...
15:19 / 20.10.2025
Магазини на летището в София правят грешно превалутиране от левов...
15:29 / 20.10.2025
ГИТ предупреди младежите
15:28 / 20.10.2025
Български писател: Училището не е кафене с Wi-Fi
15:28 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дъ...
15:40 / 20.10.2025
Ще приемат ли банките жълти стотинки след 1 януари и ще налагат л...
12:47 / 20.10.2025

Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблеми за шофьори и пешеходци по "Пещерско шосе"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
