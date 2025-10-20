ЗАРЕЖДАНЕ...
|Народът след убийството на дете: Най-добре изобщо да не се раждаме в държавата, наречена България
Всичко се разиграва на последния етаж в столичен мол вчера, около 19:30 часа. 15-годишният Краси е намушкан смъртоносно от негов връстник.
"Ни в мол да отидеш, ни кола да шофираш, ни да учиш, ни да работиш, ни изобщо да се раждаш в тази мръсна и долнопробна кочина, наречена България… Гнус ме е от тази гадна държава!"
"Отдавна копаем дъното... Много смет стана тук ... Няма морал, няма уважение... Няма ценност... Тук надеждата е изгубена тотално, че нещо може да се промени! Жалко за младия живот..."
"И в мол да не отидеш... На пътищата убийства, в моловете убийства, в училището насилие. Моят дом е моята крепост. Кошмар, дъното!"
"Жалки подобия на хора, изроди, как ще живееш оттук нататък, ами родителите ти? Падение голямо, съболезнования на близките".
Това са една много малка част от коментарите на хората...
