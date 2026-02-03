ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Народът неприятно изненадан от последните сметки за ток, дадоха обяснение
Сметката на четиричленното семейство на Ангел Димитров от Пловдив е нараснала от 80 евро през декември до почти 120 евро през януари, което го е накарало да подаде жалба. "Ние, общо взето, консумираме една и съща електроенергия. Аз съм след основен ремонт, накупил съм си нови енергоспестяващи уреди“, казва той.
Само през януари в EVN са постъпили близо 300 сигнала за проверка на електромери и фактури. От дружеството обясняват повишението със студеното време и празничните дни. "Ако сравняваме този януари с изминалия декември, разликата е видна. Близо 40% средно повече електроенергия са потребили клиентите в Югоизточна България“, посочват от EVN.
С 350 лева по-висока сметка за ток е получила и Снежа Николова от силистренското село Айдемир. Тя твърди, че не е получила достъп до информацията за потреблението си. "Когато исках да видя каква електроенергия съм използвала, никой не ми даде достъп. Преди да съм я платила, не искат да ми дадат фактурата, но аз отказвам да я платя“, казва Николова.
От "Енерго-Про“ също обясняват високите фактури с по-голямо потребление. "Фактурите, издадени през януари, обхващат периода на коледните и новогодичните празници, които тази година включиха по-голям брой почивни дни и съответно клиентите са прекарали повече време у дома“, посочват от дружеството.
Подобен сигнал идва и от Петричко. Цветан Ташев от село Първомай разказва, че е получил фактура за над 333 лв. "Получих по електронната си поща имейл с фактура на стойност 333 лв. и 43 стотинки. Винаги плащахме около 115 лв.“, казва той.
От "Електрохолд“ заявяват, че при домакинствата, които използват електроенергия за отопление, консумацията нараства значително през зимните месеци.
След множеството сигнали в социалните мрежи пловдивският адвокат Атанас Костов е подготвил жалби, които потърпевшите могат да подадат и до Комисията за защита на потребителите.
Сигнали за завишени сметки за ток постъпват и от фирми според bTV.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Легендарна българка днес става на 88 години!
18:00 / 03.02.2026
Ето какво каза Борисов в първото си ТВ интервю от доста време
17:40 / 03.02.2026
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за у...
17:13 / 03.02.2026
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
15:57 / 03.02.2026
СГС замени условната присъда на прокурорския син с 1 година и 8 м...
16:26 / 03.02.2026
Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички...
15:34 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS