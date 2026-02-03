© bTV Драстичен скок на сметките за електроенергия отчитат зрители от цялата страна. По подадени сигнали януарските фактури на някои домакинства са два, дори три пъти по-високи в сравнение с декември. Оплакванията идват от различни региони – от Пловдив и Петрич до Силистра – и засягат абонати и на трите електроразпределителни дружества.



Сметката на четиричленното семейство на Ангел Димитров от Пловдив е нараснала от 80 евро през декември до почти 120 евро през януари, което го е накарало да подаде жалба. "Ние, общо взето, консумираме една и съща електроенергия. Аз съм след основен ремонт, накупил съм си нови енергоспестяващи уреди“, казва той.



Само през януари в EVN са постъпили близо 300 сигнала за проверка на електромери и фактури. От дружеството обясняват повишението със студеното време и празничните дни. "Ако сравняваме този януари с изминалия декември, разликата е видна. Близо 40% средно повече електроенергия са потребили клиентите в Югоизточна България“, посочват от EVN.



С 350 лева по-висока сметка за ток е получила и Снежа Николова от силистренското село Айдемир. Тя твърди, че не е получила достъп до информацията за потреблението си. "Когато исках да видя каква електроенергия съм използвала, никой не ми даде достъп. Преди да съм я платила, не искат да ми дадат фактурата, но аз отказвам да я платя“, казва Николова.



От "Енерго-Про“ също обясняват високите фактури с по-голямо потребление. "Фактурите, издадени през януари, обхващат периода на коледните и новогодичните празници, които тази година включиха по-голям брой почивни дни и съответно клиентите са прекарали повече време у дома“, посочват от дружеството.



Подобен сигнал идва и от Петричко. Цветан Ташев от село Първомай разказва, че е получил фактура за над 333 лв. "Получих по електронната си поща имейл с фактура на стойност 333 лв. и 43 стотинки. Винаги плащахме около 115 лв.“, казва той.



От "Електрохолд“ заявяват, че при домакинствата, които използват електроенергия за отопление, консумацията нараства значително през зимните месеци.



След множеството сигнали в социалните мрежи пловдивският адвокат Атанас Костов е подготвил жалби, които потърпевшите могат да подадат и до Комисията за защита на потребителите.



Сигнали за завишени сметки за ток постъпват и от фирми според bTV.



