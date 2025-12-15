ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нападение и кражба в СПА столицата ни
След отправени заплахи грабителите отмъкнали мобилния телефон на жертвата, сумата от 200 лева, след което избягали. За работа по случая незабавно бил сформиран екип от служители на група "Криминална полиция" при РУ-Велинград.
За кратко време органите на реда установили, че автори на нападението са двама велинградчани, на 18 и 16 години. "Дуото" е задържано за срок от 24 часа в ареста на полицейското управление в курортния град. По случая се води бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
