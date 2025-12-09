ИЗПРАТИ НОВИНА
Най–голямата писта за моторни спортове на Балканите вече носи името A1 Motor Park
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:13
Най-голямата писта за моторни спортове на Балканите вече носи името A1 Motor Park – резултат от стратегическо сътрудничество между A1 България и Рейсинг Експириънс ООД. Ребрандирането е част от по-широката визия за развитие и популяризиране на мотоспорта в България и за създаване на модерна и разпознаваема среда за фенове и професионални състезатели. Пистата е с дължина от 4 км, разполага с 15 завоя и права от над 900 м. за ускорение над 280км/ч.

В рамките на партньорството визуалната идентичност на A1 е интегрирана на ключови места в комплекса. Компанията присъства на арките при входа и изхода на пистата, върху старт-финалната арка, на фасадата на основната сграда, както и на официалната стена за награждаване. Допълнителни информационни табели и знамена, позиционирани по трасето, превръщат A1 в естествен елемент от атмосферата на A1 Motor Park.

A1 има дългогодишни традиции в подкрепата на спорта – от зимните дисциплини и националните отбори по ски и сноуборд, през футбол и лека атлетика, до редица други инициативи за развитие на български таланти. Чрез своите спортни канали MAX Sport 1, 2, 3 и 4, компанията е водещ медиен партньор в излъчването на различни спортни първенства. Мотоспортът е естествено продължение на този ангажимент, тъй като олицетворява скорост, динамика, прецизност и адреналин – ценности, които A1 споделя.

"Скоростта е част от нашата философия – както в услугите, така и в начина, по който подкрепяме спорта. A1 разполага с четири спортни канала MAX Sport, чрез които свързваме феновете с водещи спортни събития от целия свят. Даваме името A1 Motor Park на най-голямата писта на Балканите като естествена стъпка в разширяването на нашето присъствие в спорта. Мотоспортът носи динамика, адреналин и вдъхновение – качества, които вярваме, че ще привлекат още повече фенове към тази дисциплина“, сподели Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации“ в A1.

"Името A1 Motor Park е силен символ за нов етап в развитието на трасето. Радваме се, че работим с партньор като A1, чийто бранд е разпознаваем и свързан със спорта. Убедени сме, че тази стъпка ще повиши интереса към мотоспорта и ще допринесе за позиционирането на пистата като водещ център в региона“, заяви Зара Кизирян, проджект мениджър и изпълнителен директор на "ГБС Енерджи Сълюшънс“ ЕАД.

Партньорството между A1 и оператора на пистата е насочено към развитие на мотоспорта в България, създаване на по-добри условия за феновете и предлагане на модерни, запомнящи се спортни преживявания на територията на A1 Motor Park.







Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Студентски празник
Газови доставки
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
назад 1 2 3 4 5 напред
