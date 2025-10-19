© Преди близо две десетилетия световете на модата и киното се сляха по начин, който влезе в историята. През 2004 г. беше пусната петата най-популярна реклама на The Film за легендарния аромат Chanel No. 5 с участието на носителката на Оскар актриса Никол Кидман и режисирана от харизматичния Баз Лурман. Това е най-скъпата телевизионна реклама, правена някога, с производствени разходи от 33 милиона долара, което се равнява на около 52 милиона долара днес.



Продукцията е продължила само 3 минути, което означава, че всяка секунда е струвала приблизително между 275 000 и 288 000 долара . Но резултатът е оправдал всеки цент. Естетиката на филма, вдъхновена от романтичния стил на "Мулен Руж!“, е съчетана с лукса, характеризиращ модната къща Chanel.



Marieclaire припомня, че Никол Кидман изигр а филмова звезда, която се опитва да избяга от светлината на прожекторите, за да изпита забранена любовна афера с непознат, изигран от Родриго Санторо. Ролята на Кидман дойде с впечатляващ хонорар от 3 до 3,7 милиона долара, докато тя носеше зашеметяваща рокля, създадена от Карл Лагерфелд, който ръководеше творческата насока на кампанията.



Саундтракът към филма е базиран на произведение на Клод Дебюси, което добавя още едно ниво на елегантност към цялостната продукция.