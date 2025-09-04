ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-големият дял на внасяните незаконно в Белгия цигари идва от България
В последните години средната цена на пакет цигари в Белгия нарасна от 6,39 на 10,57 евро, като мярката бе въведена, за да се ограничи употребата на цигари. Властите отчитат, че е постигнат обратен ефект – нараства незаконният внос на евтини цигари, като същевременно белгийският бюджет е загубил 692 милиона евро приходи между 2020 и 2024 година.
Само за първото тримесечие на тази година 34,6 на сто от изпушените цигари в страната не са донесли бюджетни приходи, докато миналата година този дял е бил 26,9 на сто, сочи проучване.
От незаконните цигари в Белгия едва 2,9 на сто са фалшиви, докато 31,7 на сто са произведени законно, но са внесени в нарушение на правилата, които предвиждат, че всеки пътник може да пренася в багажа си до два стека цигари.
От България пристигат 45,4 на сто от незаконно внесените тютюневи изделия, от Люксембург, където акцизите са чувствително по-ниски - 14,7 на сто, от Турция – 7,8 на сто. Отчита се значителен внос също от Румъния, Мароко и Албания. Според експерти в тази област това, че някои от тези държави не са туристически, води до извода, че става дума за организирана контрабанда.
Федерацията на тютюнопроизводителите от Белгия и Люксембург е на мнение, че колкото повече акцизите се повишават, толкова по-широки възможности се отварят пред престъпните мрежи. От организацията призовават белгийското правителство да преразгледа подхода си към акцизите и ограниченията срещу електронните цигари.
