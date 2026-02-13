ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-честият компромис, който купувачите на имоти са склонни да направят, е свързан с квадратурата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:42
©
Най-честият компромис, който купувачите на имоти са склонни да направят, е свързан с квадратурата – тенденция, която ясно отразява промяната в потребителското поведение и адаптацията към високите ценови нива на пазара. Вместо да се отказват от добра локация, инфраструктура или функционално разпределение, купувачите все по-често приемат по-малка площ, стига имотът да предлага ефективно вътрешно разпределение и оптимално използване на пространството. Практичността измества номиналните квадратни метри като водещ критерий, особено в големите градове като София, Пловдив, Варна и Бургас.

Цените на жилищата в тези градове са нараснали с между 15 и 20 процента през 2025 година. Това показва анализът на АДРЕС Недвижими имоти за ефектите от изминалата година и очакваните тенденции през 2026 г. Най-сериозно поскъпване се отчита при двустайните и тристайните апартаменти, които остават най-ликвидни на пазара и съчетават добра функционалност с инвестиционен потенциал.

Според изпълнителния директор на компанията Гергана Тенекеджиева вероятността от спад на цените през 2026 г. е минимална. По думите ѝ понижение би било възможно единствено при масова поява на продавачи с остра нужда от ликвидност, каквато към момента не се наблюдава. Очакванията са делът на собствениците, които биха продали без да реализират печалба, да не надхвърли 8 процента, като и те няма да бъдат склонни на съществени отстъпки спрямо пазарните нива. Към този етап индикации за спад в краткосрочен и средносрочен план няма, а по-скоро се очертава задържане при по-компромисните имоти или в отделни населени места, докато общата тенденция остава възходяща.

Данните сочат, че към края на 2025 година над 45 процента от сделките са реализирани с отстъпка от първоначалната офертна цена, но в повечето случаи тя е в рамките на едва 2 до 8 процента.

Средно са били необходими около осем огледа, за да се стигне до покупка, като времето за сключване на сделка е приблизително два месеца. Профилът на купувача продължава да се подмладява и вече се движи около 40-годишна възраст, като в столицата средната възраст е дори по-ниска.

По отношение на характеристиките на търсените имоти, южното изложение остава сред водещите приоритети. Около 36 процента от продадените през 2025 г. жилища са с такова разположение, а повече от половината клиенти го посочват като ключов критерий при избора си.

Освен локацията и съотношението цена–качество, сериозно значение имат транспортната обезпеченост, инфраструктурата, наличието на зелени площи и социалната среда в квартала. Именно в този контекст компромисът с квадратурата се превръща в рационално решение – по-малката площ може да бъде компенсирана с добро разпределение, по-ниски разходи за поддръжка и по-лесно финансиране чрез ипотечен кредит.

Панелните апартаменти продължават да заемат стабилно място в интереса на купувачите. Около 10 процента от търсенето е насочено към този тип жилища, докато предлагането остава ограничено до приблизително 1 процент. Според експертите при по-голямо предлагане интересът би нараснал значително. Характерно за този сегмент е, че близо 30 процента от панелните имоти се продават още след първия оглед.

Разликите в цените между различни квартали показват, че тристаен панелен апартамент в Люлин 2 може да струва колкото двустаен в Стрелбище, което прави този тип имоти логичен избор за семейства с нужда от повече помещения.

Пазарът на наеми през 2025 г. остава относително стабилен както по отношение на активността, така и на ценовите нива. Средните наеми се задържат около 480 евро за едностайно жилище, между 600 и 700 евро за двустайно и между 800 и 1000 евро за тристайно.

В контекста на нарастващата зависимост от кредитиране и възможната несигурност на пазара на труда през 2026 г. е възможно част от потенциалните купувачи да отложат придобиването на имот и да се насочат към наемния сегмент.

Това би могло да окаже натиск върху наемните цени в посока нагоре, но същевременно ще създаде по-добри възможности за инвеститорите, които вече притежават имоти с цел отдаване.







