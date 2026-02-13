ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Най-честият компромис, който купувачите на имоти са склонни да направят, е свързан с квадратурата
Цените на жилищата в тези градове са нараснали с между 15 и 20 процента през 2025 година. Това показва анализът на АДРЕС Недвижими имоти за ефектите от изминалата година и очакваните тенденции през 2026 г. Най-сериозно поскъпване се отчита при двустайните и тристайните апартаменти, които остават най-ликвидни на пазара и съчетават добра функционалност с инвестиционен потенциал.
Според изпълнителния директор на компанията Гергана Тенекеджиева вероятността от спад на цените през 2026 г. е минимална. По думите ѝ понижение би било възможно единствено при масова поява на продавачи с остра нужда от ликвидност, каквато към момента не се наблюдава. Очакванията са делът на собствениците, които биха продали без да реализират печалба, да не надхвърли 8 процента, като и те няма да бъдат склонни на съществени отстъпки спрямо пазарните нива. Към този етап индикации за спад в краткосрочен и средносрочен план няма, а по-скоро се очертава задържане при по-компромисните имоти или в отделни населени места, докато общата тенденция остава възходяща.
Данните сочат, че към края на 2025 година над 45 процента от сделките са реализирани с отстъпка от първоначалната офертна цена, но в повечето случаи тя е в рамките на едва 2 до 8 процента.
Средно са били необходими около осем огледа, за да се стигне до покупка, като времето за сключване на сделка е приблизително два месеца. Профилът на купувача продължава да се подмладява и вече се движи около 40-годишна възраст, като в столицата средната възраст е дори по-ниска.
По отношение на характеристиките на търсените имоти, южното изложение остава сред водещите приоритети. Около 36 процента от продадените през 2025 г. жилища са с такова разположение, а повече от половината клиенти го посочват като ключов критерий при избора си.
Освен локацията и съотношението цена–качество, сериозно значение имат транспортната обезпеченост, инфраструктурата, наличието на зелени площи и социалната среда в квартала. Именно в този контекст компромисът с квадратурата се превръща в рационално решение – по-малката площ може да бъде компенсирана с добро разпределение, по-ниски разходи за поддръжка и по-лесно финансиране чрез ипотечен кредит.
Панелните апартаменти продължават да заемат стабилно място в интереса на купувачите. Около 10 процента от търсенето е насочено към този тип жилища, докато предлагането остава ограничено до приблизително 1 процент. Според експертите при по-голямо предлагане интересът би нараснал значително. Характерно за този сегмент е, че близо 30 процента от панелните имоти се продават още след първия оглед.
Разликите в цените между различни квартали показват, че тристаен панелен апартамент в Люлин 2 може да струва колкото двустаен в Стрелбище, което прави този тип имоти логичен избор за семейства с нужда от повече помещения.
Пазарът на наеми през 2025 г. остава относително стабилен както по отношение на активността, така и на ценовите нива. Средните наеми се задържат около 480 евро за едностайно жилище, между 600 и 700 евро за двустайно и между 800 и 1000 евро за тристайно.
В контекста на нарастващата зависимост от кредитиране и възможната несигурност на пазара на труда през 2026 г. е възможно част от потенциалните купувачи да отложат придобиването на имот и да се насочат към наемния сегмент.
Това би могло да окаже натиск върху наемните цени в посока нагоре, но същевременно ще създаде по-добри възможности за инвеститорите, които вече притежават имоти с цел отдаване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за б...
09:17 / 13.02.2026
Румънски товарен автомобил уби пешеходка
08:40 / 13.02.2026
10 години без Трифон Иванов
08:10 / 13.02.2026
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него д...
08:15 / 13.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Жълт код за Пловдив утре
21:08 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS