ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Най-амбициозният имотен балон, който се спука толкова зрелищно, че сега единствените му обитатели са кози
Още на входа ви посреща "граничният контрол“ – голямо старо каракачанско куче, наричано Пазителката, заедно с поколението си.
То е първото препятствие: за да преминете, трябва да извършите ритуала – наливате вода в купичката му и оставяте шепа гранули. Това не е милостиня, а стратегически подкуп, за да стигнете невредими до плажа.
Минете ли проверката, пред вас се открива перфектна пътна мрежа – гладки булеварди и кръгови, проектирани сякаш за Монако. Но вместо спортни коли, по тях спокойно се разхождат козите – истинските господари на Криарици. Те пресичат с достойнството на римски сенатори и, разбира се, без мигач.
По тротоарите лежи "администрацията“ – безброй гущери, които изпълняват своята единствена функция: да се припичат, събирайки слънчев данък. Отгоре пък кръжат птици – въздушното КАТ, което глобява натрапници с крясъци.
Историята на това място звучи като модерна трагикомедия. В "златните“ години предприемачи решили да създадат курорт, достоен за сравнение с Дубай, но с повече дзадзики.
Планът включвал 3000 къщи, хотели, дори търговски центрове. След "стратегически“ пожар теренът бил изчистен и милиони били налети в инфраструктура – пътища, водопровод, всичко готово за масово строителство. И тогава дошъл неочакваният обрат: гърците просто игнорирали проекта. Не купили, не инвестирали, оставили целия мегаломански замисъл да се срине. В крайна сметка предприемачите останали с най-скъпия декор за филм за кози в историята.
Днес пътуването през Криарици е като ниво от странна видеоигра. GPS-ът ви върти из безкрайни улици, всяка по-гладка от челото на инфлуенсър, но водеща единствено до ново кръгово.
Повечето туристи се предават, мърморейки за "изоставен лабиринт“. Само малцина достигат до "финалния бос“ – стадо кози, преградило ключово кръстовище. Ако успеете да преминете, наградата е плаж, толкова красив, че изглежда почти нереален. И най-хубавото – остава празен и чист, пазен не от бариери и такси, а от глупостта на човешката алчност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Промениха прогнозите, краят на лятото се отлага!
20:27 / 24.08.2025
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш...
20:00 / 24.08.2025
Идва след броени часове
19:19 / 24.08.2025
Хиляди на протест срещу безводието в Плевен: Настояват за оставка...
18:05 / 24.08.2025
Туристка: Какво да правя в Гърция? За същите пари в България ще с...
17:04 / 24.08.2025
Алибегов: Цените са по-високи по плажовете у нас, защото сезонът ...
16:07 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS