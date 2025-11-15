ИЗПРАТИ НОВИНА
Надежда Йорданова: Фигурата на Румен Спецов създава впечатление за сламен човек без опит
Автор: Георги Кирилов 11:42
© Булфото
Сериозни притеснения и предизвикателства буди назначението на Румен Спецов за особен търговски управител на “Лукойл". Това заяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова и припомни, че в предложения от “Демократична България" и приет през 2023-а година Закон за особен управител на “Лукойл" има изрично изискване той да притежава поне петгодишен опит в управлението на икономически дейности, свързани с нефт.

“Въведохме това изискване за особен търговски управител, именно за да се гарантира, че ще влезе човек, който знае за какво става дума. Как точно Румен Спецов ще се справи с управлението на рафинерията и сложния комплекс от икономически дейности? Какъв опит има той в управлението на икономически дейности, свързани с нефт? Назначението му създава впечатление за сламен човек без опит, назначен начело на бургаската рафинерия. Утре може да назначат и данъчен инспектор да управлява АЕЦ, но обществото ни няма нужда от такива експерименти", категорична бе Йорданова.

Представителят на ръководството на “Да, България" подчерта, че оттук насетне процесите в бургаската рафинерия трябва много бързо да се реорганизират процесите така, че да бъде подсигурена надеждно дейността ѝ и всички финансови потоци към Русия да спрат. Йорданова изтъкна още, че общата задача на всички политици е българските граждани да имат достъп до горива на нормални цени. Конкретно нейната формация пък ще цели да гарантира, че българите няма да плащат милиарди на друга държава.

“Виждаме как пред нас отново се повтаря сценарият с АЕЦ Белене. Не е в интерес на българските граждани да плащаме милиарди за некадърната работа на настоящото управление. Правителството можеше още от ден 1 да назначи особен управител, но вместо това настояваха скоропостижно да прокарат скандални изменения в нашия закон. Тези промени носят рискове за бъдещето, които всички ние ще плащаме", предупреди Йорданова и добави, че новите текстове всъщност не съответстват на така наречения германски модел.

“Измененията съдържат много отклонения и рискове, които не отговарят на високите стандарти за правна сигурност, възприети от Германия, за да защитят интереса и гражданите си от искове на Русия в бъдеще. Там на всеки един етап има съдебен контрол. В България назначаването на особен управител не е потвърдено от съда. В Германия правата на акционерите се упражняват от лице, различно от особения управител. Ако не дай си Боже се стигне до експроприация и одържавяване, в Германия отново има съдебен контрол. Тук го нямаме. Това нарушава както Конституцията на България, така и много двустранни и многостранни договори, които сме подписали", подчерта бившият правосъден министър.

Йорданова припомни, че макар Бойко Борисов да е подписал оставката на Антон Славчев, парламентарната група на ГЕРБ лицемерно отказва да го направи. По този начин Славчев продължава да оперира като удобна маша или срещу опозицията, или срещу кметове, принудени да се снимат под герба на “Ново начало".

“Това е нелегитимно упражняване на власт - използваш репресивния апарат, за да притискаш политически опоненти, да заплашваш други и да ги принуждаваш да действат по твоя воля" каза още Йорданова и добави, че твърдо стои зад законопроекта на “Демократична България". Според него антикорупционната комисия трябва да се закрие в настоящия ѝ вид и да се създаде комисия, която да предотвратява конфликт на интереси, а не да отиде в Сметната палата, както иска Пеевски. Разследването пък трябва да се върне в общите разследващи органи.

Йорданова коментира със загриженост задълбочаването на кризата в правосъдието, след като прокурорската колегия във ВСС отказа да приложи закона и Борислав Сарафов остана главен прокурор след 21 юли тази година.

“Това, че съдът прилага точно закона не може да е повод за тревога - законът трябва да се приеме и изпълнява. Прокуратурата винаги си търси проблем там, където го няма. Съдът ясно разясни защо това условие се прилага включително за Сарафов.

Ако приемем за правилна тезата на прокурорската колегия, това означава, че Сарафов е придобил правото во веки веков да заема позицията. Както вървят нещата, ВСС е с двоен мандат, инспекторатът е с двоен мандат. В България временните ситуации могат да се окажат вечни. Трябва да има ефективна мандатност за ръководителите в съдебната власт, но прокурорската колегия съзнателно отказва да приложи закона и продължава да се оправдава с имагинерни неточности", заключи Йорданова.


