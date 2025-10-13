ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 640 000 българи ще бъдат подпомогнати с храни
Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври, като ще се осъществява от Българския Червен кръст.
Пакетите ще включват всички планирани за закупуване девет продукта от първа необходимост за лична хигиена и почистване на дома като тоалетен сапун, шампоан, перилен препарат и др., както и част от хранителните продукти, предвидени за раздаване.
Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с хранителни продукти и с хигиенни материали, а с трима и повече членове – по два пакета.
Графиците и адресите на пунктовете за получаване са публикувани на интернет страницата на БЧК: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24431, където всеки може да направи и проверка чрез ЕГН дали е включен в списъците за подпомагане. Проверка може да бъде осъществена и чрез националния кол център на БЧК на телефон 02 492 85 49.
Списъците с правоимащите лица са изготвени от териториалните дирекции на АСП на базата на обективни критерии, съобразени с Наредбата на министъра на труда и социалната политика и с правото на социално подпомагане към август 2025 г. Сред правоимащите са лица и семейства, получили целеви помощи за отопление за сезон 2024/2025 г., лица с ниски доходи, които получават месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година, хора с над 90% степен на увреждане и определена чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия и получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди и други.
Към настоящия момент АСП е сключила общо шест договора за закупуване на хранителни продукти – брашно, макаронени изделия – спагети, зелен фасул стерилизиран, грах зелен стерилизиран, стерилизиран гювеч и захар.
В последващ етап от раздаването ще бъдат включени останалите единадесет вида хранителни продукти, по четири от които към момента АСП е в процес на сключване на договори с избраните изпълнители (домати белени стерилизирани, конфитюр едноплодов, пиле фрикасе и слънчогледово олио), както и седемте продукта, по които процедурата по обжалване не е приключила (ориз, стерилизирана лютеница, говеждо в собствен сос, говежди кюфтета в бял сос, херинга в доматен сос, фасул зрял стерилизиран и леща).
