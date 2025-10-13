ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Над 640 000 българи ще бъдат подпомогнати с храни
Автор: Десислава Томева 07:51Коментари (0)240
©
Над 640 000 души ще бъдат подпомогнати с пакети с хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди, закупени от Агенцията за социално подпомагане по Програма "Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври, като ще се осъществява от Българския Червен кръст.

Пакетите ще включват всички планирани за закупуване девет продукта от първа необходимост за лична хигиена и почистване на дома като тоалетен сапун, шампоан, перилен препарат и др., както и част от хранителните продукти, предвидени за раздаване.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с хранителни продукти и с хигиенни материали, а с трима и повече членове – по два пакета.

Графиците и адресите на пунктовете за получаване са публикувани на интернет страницата на БЧК: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24431, където всеки може да направи и проверка чрез ЕГН дали е включен в списъците за подпомагане. Проверка може да бъде осъществена и чрез националния кол център на БЧК на телефон 02 492 85 49.

Списъците с правоимащите лица са изготвени от териториалните дирекции на АСП на базата на обективни критерии, съобразени с Наредбата на министъра на труда и социалната политика и с правото на социално подпомагане към август 2025 г. Сред правоимащите са лица и семейства, получили целеви помощи за отопление за сезон 2024/2025 г., лица с ниски доходи, които получават месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година, хора с над 90% степен на увреждане и определена чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия и получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди и други.

Към настоящия момент АСП е сключила общо шест договора за закупуване на хранителни продукти  – брашно, макаронени изделия – спагети, зелен фасул стерилизиран, грах зелен стерилизиран, стерилизиран гювеч и захар.

В последващ етап от раздаването ще бъдат включени останалите единадесет вида хранителни продукти, по четири от които към момента АСП е в процес на сключване на договори с избраните изпълнители (домати белени стерилизирани, конфитюр едноплодов, пиле фрикасе и слънчогледово олио), както и седемте продукта, по които процедурата по обжалване не е приключила (ориз, стерилизирана лютеница, говеждо в собствен сос, говежди кюфтета в бял сос, херинга в доматен сос, фасул зрял стерилизиран и леща).







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Енергийният министър: При бедствия превантивното изключване на ен...
21:32 / 12.10.2025
След бедствието в "Елените": Собственици на апартаменти са готови...
20:25 / 12.10.2025
Полицията с подробности за купуването на гласове в Пазарджишко
18:25 / 12.10.2025
Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
16:15 / 12.10.2025
Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуван...
15:39 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
15:00 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футболно първенство за ветерани
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Изграждането на АМ "Тракия"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: