|Над 40% от засечените за средна скорост са чужденци, но все още няма глоби
От началото на прилагането на системата за секционен контрол по пътищата над 33 000 нарушения на средна скорост са заснети от камерите на Националното тол управление само за един месец, показват данни на МВР. Повече от 13 700 от тях са извършени от автомобили с чуждестранна регистрация, става ясно от отговор на вътрешния министър Даниел Митов на парламентарен въпрос.
Министърът уточнява, че записите се обработват от служители на МВР, а на нарушителите предстои да бъдат наложени глоби. В момента тече процедура по адаптиране на информационните системи на МВР и Агенция "Пътна инфраструктура“, както и синхронизиране на нормативната уредба, за да се улесни налагането на санкции, пише БТА.
Според Митов към момента няма възможност да се изведе отделна статистика за събраните глоби от електронни фишове, издадени на чужденци.
На 8 октомври МВР обяви, че от камерите на тол системата са постъпили общо 37 900 файла с нарушения за средна скорост в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската мрежа.
Законът, в сила от 7 септември, позволява санкциониране и при превишаване на средната скорост в даден пътен участък, като камерите засичат времето между две точки и автоматично изчисляват дали превозното средство се е движило по-бързо от допустимото.
