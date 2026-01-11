© Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в "Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.



Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.



"С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза Гроздан Караджов.