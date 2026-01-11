ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи"
Автор: ИА Фокус 10:49Коментари (0)244
©
Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в "Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов

Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.

"С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза Гроздан Караджов.


Още по темата: общо новини по темата: 1742
10.01.2026 Фалшиви евробанкноти в Монтанско. Хората: Они са почти еднакви, по кво да ги разпознаеш?
10.01.2026 БНБ: В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3.1 млрд. евро
10.01.2026 Клиентка на голяма верига: Това законно ли е?
10.01.2026 Николай Василев: Цялото общество се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки
10.01.2026 Карадимов: Предварителните апокалиптични прогнози не се сбъднаха
10.01.2026 Продавачка скастри пловдивчанин: Плащаш с левове, връщам левове!
предишна страница [ 1/291 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Лоша новина за ценатна храните по магазините
09:32 / 11.01.2026
Почина Стефан Стайков
08:09 / 11.01.2026
Огромното свалище на пътя Смолян – Девин продължава да блокира дж...
09:14 / 11.01.2026
ГДНП: Шофьорите да внимават, в тази европейска държава вече глоби...
09:22 / 11.01.2026
Фалшиви евробанкноти в Монтанско. Хората: Они са почти еднакви, п...
23:24 / 10.01.2026
Сериозен проблем в Родопите
21:56 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зимата ни изненада в началото на януари 2026 година
Зима 2025/2026 г.
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: