|Националната служба за охрана търси служители
Документи за кандидатстване се подават от 20 януари до 9 март 2026 г. включително.
Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование. Новопостъпилите служители преминават начално военно обучение и първоначална професионална подготовка.
Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, неосъждани, физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория "B".
Кандидатстващите преминават през изпит за установяване на физическа подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.
Документи се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в приемната стая на контролно-пропускателния пункт на НСО на адрес: гр. София, бул. "Черни връх“ № 43.
Подробна информация за конкурсните процедури, за изискванията към кандидатите, нормативите, които следва те да покрият, както и необходимите документи, са публикувани в раздел "Кариера в НСО/Конкурси“ на интернет страницата на НСО на адрес: https://nso.bg/enumcat.php?cat=competitions.
