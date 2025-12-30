© На 30 декември православната църква почита паметта на света мъченица Анисия Солунска и свещеномъченик Зотик Сиропитател, а също и на преподобните Теодора Кесарийска и Теодора Константинополска.



Св. Анисия се родила в благочестиво и много богато семейство от Солун. Още от детството си тя обикнала Бога повече от всичко на света. Когато родителите починали, решила да продаде всичко от наследството си и да раздаде парите на бедните.



Посещавала болници и затвори, носейки щедри помощи. Когато езичници поискали от нея да се поклони на техен идол, Анисия се прекръстила и отказала да се подчини. Заради това била посечена и се сдобила с мъченически венец.



Сънищата в нощта на 30 декември, имат специално значение. Сън, свързан със земята, предсказва смърт, а ако се сънува сватба или целувка – това е предупреждение за семейни разправии.



На този ден се препоръчва да не се предприемат дълги пътувания.